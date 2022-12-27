«Я считаю, что спас людей от неминуемой гибели, хотя бы каких-то» Консультант магазина электроники с Урала поджег военкомат, отсидел полгода в СИЗО, вышел под подписку и смог бежать из России. «Медиазона» рассказала его историю

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В городе Березовский Свердловской области рано утром 11 марта, через две с половиной недели после начала российского вторжения в Украину, загорелся военкомат. Пожар не был сильным, и деревянное здание почти не пострадало. Его потушили охранница и сотрудники ДПС, оказавшиеся поблизости. Вскоре полицейские задержали подозреваемого — 24-летнего консультанта магазина электроники Алексея Рожкова. Его остановили на соседней улице, в 15 минутах ходьбы от военкомата.

По словам Сергея Кашина, старшего инспектора ДПС, Рожков попытался сбежать, увидев полицейских, но остановился, когда ему крикнули: «Стой, стрелять буду». Его заковали в наручники и посадили в полицейскую машину, где он сознался в поджоге, объяснив, что сделал это «не по пьянке», а из-за начавшейся войны.

«Ровесники погибают на Украине как пушечное мясо, всем на это наплевать», — вспоминает полицейский слова задержанного. Кашин также рассказал, что Рожков попросил его проехать мимо военкомата, «чтобы посмотреть, смог ли кому-то своим поступком помочь».

В беседе с « » Рожков пояснил, что решился на поджог, поскольку не мог смириться с тем, что на войну отправили срочников, которые до последнего считали, что их везут на учения. «Я считаю, что спас людей от неминуемой гибели, хотя бы каких-то», — заключил он.

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Вскоре после задержания Рожкову предъявили обвинение по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений, совершенное общеопасным способом, поскольку, согласно материалам дела, в военкомате в ту ночь дежурила охранница. 12 марта Березовский городской суд отправил обвиняемого в СИЗО, где он провел следующие полгода.

В начале сентября следователь Михаил Снигирев переквалифицировал дело на статью о покушении на поджог, после чего отпустил Рожкова под подписку о невыезде. Сам Рожков уверен, что его освобождение произошло исключительно по воле сотрудника СК. «Следователь, который вел мое дело, достаточно гуманный человек и с самого начала не хотел, чтобы я сидел в тюрьме. Чтобы я понял, что такое тюрьма, и не хотел туда возвращаться, он меня отправил посидеть на полгода», — рассказал Рожков, добавив, что следователь однажды назвал содержание в СИЗО «воспитательной мерой».

Рожков полностью признал вину, заявил о раскаянии и принес извинения. Хотя в разговоре с «Медиазоной» он подчеркнул, что к этому его подтолкнули родители и адвокат Лариса Горшкова. «Я не считаю, конечно, правильным поступок, так как могла пострадать женщина-сторож, но, тем не менее, я не считаю, что я сделал что-то плохое», — заявил он.

Спустя два месяца после освобождения под подписку о невыезде Рожков решил уехать из России. «Мне назначили дату суда, и я решил уехать. Я прекрасно понимал, что даже если меня осудят условно, дело отправится на доследование. И меня осудят по более тяжелой статье, по 205-й, за терроризм. Это неминуемо было бы так», — считает Рожков.

По его словам, он не стал предупреждать мать о своих планах и оставил ей письмо с объяснениями. Сейчас он находится за границей. По просьбе волонтеров, помогавших Рожкову с отъездом, «Медиазона» не раскрывает подробностей того, как именно он покинул страну.

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