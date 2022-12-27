«Являюсь военнослужащим. Также являюсь человеком» «Новая газета» поговорила с офицером, который провел на фронте пять месяцев и дважды отказался туда возвращаться. Его будут судить за неисполнение приказа

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

27-летний старший лейтенант Дмитрий Василец отправился в Украину в феврале 2022 года и провел там пять месяцев. В июле ему удалось выбить себе отпуск, после которого он отказался возвращаться на фронт. Из-за этого на него завели уголовное дело о неисполнении приказа в период боевых действий (часть 2.1 статьи 332 УК РФ). «Я знаю, что посадят. У меня был выбор, и я его сделал», — говорит офицер, который рассказал свою историю «Новой газете».

НО.Медиа из России

Дмитрий Василец родом из города Дальнереченск в Приморском крае. Он сирота: мать погибла, когда ему было три года, а отца он потерял в 13-летнем возрасте. «Отец, когда был жив, учил меня, что надо делать добро, людям помогать. Он реально для меня был образцом для подражания. У нас был свой дом, огород, животные. Помню, с друзьями бегаю, а он, например, привезет много арбузов с рынка и говорит: „Зови друзей!“ — и всех угощает. Он очень многое мне дал, огромное ему спасибо», — говорит Василец.

Его отец был милиционером. Сам он окончил суворовское училище, а затем военный институт — с красным дипломом, который давал возможность выбрать место службы. Василец выбрал Печенгу, поселок на севере Мурманской области, и отслужил четыре года без нареканий. Сослуживцы, с которыми поговорила «Новая газета», охарактеризовали его как «крайне исполнительного» человека, который «любой приказ выполнял без промедления, бросая свои дела».

Старший лейтенант оказался в Украине с самого начала войны. Он, как и многие другие российские военные, рассказал, что отправляли его «на учения», и на месте он не сразу понял, что происходит. А когда понял, испытал шок.

«Думаю, многие считали, что будет, как в Крыму, — мирным путем. Сначала было ощущение нереального, что ты в компьютерной игре или фильме. <…> Бросить все и уйти я не мог — там оставались мои товарищи. Но, конечно, я понимаю: что с нашей стороны, что с той гибнут люди. <…> Я считаю, что я патриот, я люблю свою страну, я здесь родился, вырос. Я, получается, и за границей-то впервые оказался как раз на Украине — в феврале. У нас в России столько прекрасных людей, такая огромная история! Эти боевые действия стали для меня шоком. Начались внутри вопросы: почему так?» — рассказал военный.

Он настаивает, что за все пять месяцев в Украине ни разу не стрелял в человека — служил в штабе, был под обстрелами, но не в бою. В первые месяцы Василец боялся за свою жизнь. А в мае узнал о гибели двух близких друзей, с которыми поддерживал отношения все четыре года в армии. Их звали Максим Беланчик и Алдар Соктоев. Они погибли в один день, но при разных обстоятельствах. После этого Василец, по его словам, «больше не думал о себе», но все еще не готов был уйти из армии. «Я просто перестал надевать бронежилет», — рассказал он.

Военнослужащий надеялся, что после трех месяцев в Украине его сменят, но добиться отпуска ему удалось только спустя пять месяцев. Его отпустили на 15 дней. Он увиделся с близкими погибших друзей и навестил их могилы. «Там, в Бурятии, родители погибшего друга мне подарили буддистские четки. Там я взглянул на буддизм по-новому. <…> Я понял, что нет смысла убивать людей, это не поможет, а лишь приумножит страдания, разрушения, только усугубит ситуацию. Надо бороться не с врагом, а с гневом внутри себя», — сказал военный.

Первый рапорт об отказе возвращаться в зону боевых действий он написал еще в августе, когда за этим следовало только увольнение из армии. Но пока документ ходил по инстанциям, в России объявили мобилизацию, и контрактники потеряли возможность уволиться с военной службы. Процесс увольнения Васильца был приостановлен, вместо этого его решили снова отправить в зону боевых действий. 28 сентября офицер написал новый рапорт об отказе возвращаться на фронт. Он также попробовал через суд оспорить приказ о повторной командировке в зону боевых действий, но проиграл дело.

За восемь дней до того, как Василец написал второй рапорт, Госдума приняла поправки, отказ выполнить приказ преступлением. В октябре в отношении офицера возбудили уголовное дело по новой части 2.1 статьи 332 УК РФ; ему грозит до трех лет лишения свободы. Главным документом в деле стал именно второй рапорт, который начинается словами: «Я, старший лейтенант Василец, в настоящее время являюсь военнослужащим ВС РФ. <…> Хочу принять во внимание, что я [также] являюсь человеком и гражданином…»

«Новая газета» пишет, что Василец стал первым подозреваемым по части 2.1 статьи 332 УК РФ, которая криминализовала неисполнение приказа в период боевых действий. При этом дело Васильца суд еще не рассмотрел.

На Камчатке уже вынесли приговор другому военному, которого обвиняли по той же статье. Он получил один год и восемь месяцев колонии-поселения. Василец тоже морально готовится к реальному сроку: «Я знаю, что посадят. У меня был выбор, и я его сделал. <…>Лучше сесть в тюрьму, чем предать себя, чем переступить через человечность. Я не смогу потом сказать сам себе: „Мне приказывали поступать так“, — это не будет оправданием. Моя душа в моих руках».