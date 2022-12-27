На Камчатке военного приговорили почти к двум годам колонии-поселения за отказ от участия в войне

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В Петропавловске-Камчатском 35-й гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Алексея Бреусова к одному году и восьми месяцам колонии-поселения, признав его виновным по статье о и отказе от участия в военных действиях. Карточка дела опубликована на сайте суда.

Согласно материалам дела, 6 октября Бреусов, «находясь в военно-следственном отделе СК по гарнизону Петропавловск-Камчатский, в нарушение устава внутренней службы в ВС, а также дисциплинарного права ВС, осознавая объявленную в России мобилизацию, не желая участвовать в военных действиях, отказался от участия в военных действиях, то есть от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону », — сообщили изданию «Кам 24» в пресс-службе суда.

Военнослужащий подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.

Накануне начала мобилизации Госдума РФ одобрила ряд поправок в Уголовный кодекс, которые ужесточили наказание за преступления, совершенные «в период мобилизации или военного положения, в военное время». В частности, это коснулось статьи о неисполнении приказа. Ранее по ней могли судить только при наличии «тяжких последствий».

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