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«Ни один военный мне не сказал, что я предатель или трус» Монолог десантника Павла Филатьева, который написал книгу о вторжении в Украину и уехал из России. Краткий пересказ

Источник: Meduza

В феврале нашу часть отправили в Херсонскую область. В апреле я получил травму, лежал в госпитале, потом получил отпуск. Стал звонить знакомым, рассказывать про войну, а они мне: нельзя говорить «война». Общество запугано, люди пытаются подбирать слова. Я еще под обстрелами пообещал себе, что попытаюсь что-то изменить. После госпиталя хотел уволиться по состоянию здоровья, но мне сказали: либо назад в Украину, либо статья. Я покинул часть, выпустил книгу. Хотел остаться в России, но меня убедили, что лучше уехать.

Ни один военный мне не сказал, что я предатель или трус. Российские солдаты понимают, что за ними нет правды. Но они не знают, что делать, они несут ответственность за семьи. А еще их воспитывали на понятиях о чести, подвиге предков. Ты понимаешь, что, похоже, надо умереть. За что — ты не знаешь, но ты знаешь, что как военный ты не имеешь права опозориться. Материальное обеспечение армии я бы оценил на два из пяти, моральный дух — на пять с минусом. Многие на фронте думают, что реально против НАТО воюют, но нормальные военные уходят. Вот почему в армию набирают всех подряд.

Когда я узнал про Бучу, мне было тяжело поверить, что российские десантники могли такое совершить. Мы в Херсонской области тоже задерживали гражданских, которые помогали ВСУ. Но я не видел и даже по слухам не слышал, чтобы украинского пленного кто-то из моего подразделения застрелил. Извиняться перед украинцами сейчас глупо и неадекватно. Этого недостаточно. Я хочу перевести свою книгу на другие языки и все деньги от продаж направить украинским мирным жителям, пострадавшим от войны.

Это приблизительный пересказ. Приведенные в нем фразы не обязательно являются дословными цитатами. Полностью рассказ Павла Филатьева можно прочитать на сайте «Медиазоны».

Книга Павла Филатьева

«Мы не имели морального права нападать на другую страну» Российский десантник написал книгу о первых днях войны. Он сам участвовал во вторжении в Украину

Книга Павла Филатьева

«Мы не имели морального права нападать на другую страну» Российский десантник написал книгу о первых днях войны. Он сам участвовал во вторжении в Украину

Фото на обложке: cтраница Павла Филатьева в Facebook