«Ни один военный мне не сказал, что я предатель или трус» Монолог десантника Павла Филатьева, который написал книгу о вторжении в Украину и уехал из России. Краткий пересказ

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В феврале нашу часть отправили в Херсонскую область. В апреле я получил травму, лежал в госпитале, потом получил отпуск. Стал звонить знакомым, рассказывать про войну, а они мне: нельзя говорить «война». Общество запугано, люди пытаются подбирать слова. Я еще под обстрелами пообещал себе, что попытаюсь что-то изменить. После госпиталя хотел уволиться по состоянию здоровья, но мне сказали: либо назад в Украину, либо статья. Я покинул часть, выпустил книгу. Хотел остаться в России, но меня убедили, что лучше уехать.

Ни один военный мне не сказал, что я предатель или трус. Российские солдаты понимают, что за ними нет правды. Но они не знают, что делать, они несут ответственность за семьи. А еще их воспитывали на понятиях о чести, подвиге предков. Ты понимаешь, что, похоже, надо умереть. За что — ты не знаешь, но ты знаешь, что как военный ты не имеешь права опозориться. Материальное обеспечение армии я бы оценил на два из пяти, моральный дух — на пять с минусом. Многие на фронте думают, что реально против НАТО воюют, но нормальные военные уходят. Вот почему в армию набирают всех подряд.

Когда я узнал про Бучу, мне было тяжело поверить, что российские десантники могли такое совершить. Мы в Херсонской области тоже задерживали гражданских, которые помогали ВСУ. Но я не видел и даже по слухам не слышал, чтобы украинского пленного кто-то из моего подразделения застрелил. Извиняться перед украинцами сейчас глупо и неадекватно. Этого недостаточно. Я хочу перевести свою книгу на другие языки и все деньги от продаж направить украинским мирным жителям, пострадавшим от войны.

Это приблизительный пересказ. Приведенные в нем фразы не обязательно являются дословными цитатами. Полностью рассказ Павла Филатьева можно прочитать на сайте « ».

Книга Павла Филатьева

«Мы не имели морального права нападать на другую страну» Российский десантник написал книгу о первых днях войны. Он сам участвовал во вторжении в Украину

Книга Павла Филатьева

«Мы не имели морального права нападать на другую страну» Российский десантник написал книгу о первых днях войны. Он сам участвовал во вторжении в Украину

Фото на обложке: cтраница Павла Филатьева в Facebook