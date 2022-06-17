«Важные истории» назвали имена восьмерых псковских десантников, побывавших в Буче. Они звонили с телефона украинца, выжившего при расстреле

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Издание идентифицировало восьмерых военнослужащих, из дислоцированных в Пскове десантно-штурмовых полков, которые находились в Буче во время оккупации.

Все эти военные связывались с близкими с телефона Ивана Скибы — члена территориальной обороны, который 4 марта был схвачен с Буче вместе с еще восемью мужчинами. Российские военнослужащие застрелили их. Скибу пуля задела по касательной. Он упал, притворившись мертвым, и таким образом смог спастись. Позднее Скиба уехал из Украины, сейчас он находится в Польше.

Российские военные забрали у Скибы телефон и 4 марта позвонили с него примерно по 30 российским номерам (список звонков позднее был опубликован в телеграм-канале Bucha Live). "Важные истории" утверждают, что звонки сделали восемь военнослужащих — Алексей Вишневский, Илья Сабуров, Максим Грушевский, Радий Забурин, Михаил Гурьянов, Данил Коновалов, Александр Попов и Дмитрий Антонников. Последние трое позднее погибли.

"Важные истории" подчеркнули, что не знают, какую роль играли найденные псковские десантники во время оккупации Бучи. Иван Скиба, которому показали фотографии этих солдат, не смог сказать, забирал ли кто-то из них у него телефон и участвовал ли в расстреле, при котором он выжил.

19 мая газета The New York Times опубликовала видео с Иваном Скибой и еще восемью мужчинами, схваченными и убитыми в Буче 4 марта. До войны они были мирными жителями, а после ее начала присоединились к украинским силам обороны. В материале приводился рассказ Скибы о том, как он выжил.

Журналисты The New York Times получили свидетельства того, что во время оккупации Бучи в городе находились как минимум два подразделения псковских десантников — 104-й и 234-й гвардейские десантно-штурмовые полки. О присутствии в Буче военных из этих полков ранее заявляли украинские власти.

21 мая "Важные истории" назвали имя одного из военнослужащих, который мог быть причастен к массовому расстрелу в Буче. Это 37-летний Чингиз Атантаев из Пскова.

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