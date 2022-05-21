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«Важные истории» назвали имя российского военного, предположительно связанного с убийством восьми человек в Буче

Источник: Важные истории

Издание «Важные истории» утверждает, что нашло одного из российских военных, который предположительно участвовал в убийстве восьми человек в Буче Киевской области Украины.

О массовом убийстве, совершенном в начале марта, ранее рассказала газета The New York Times. С помощью сервисов распознавания лиц «Важные истории» установили, что на одной из фотографий, опубликованной NYT, запечатлен 37-летний Чингиз Атантаев. Он попал на запись камеры видеонаблюдения, расположенной недалеко от места убийства людей.

Детали биографии Атантаева указывают, что он военнослужащий. Атантаев родился в Магадане, но много лет живет в Пскове. В этом городе дислоцированы 104-й и 234-й десантно-штурмовые полки, которые, по информации NYT, находились в Буче.

Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев также сообщил, что на запись камеры видеонаблюдения попал Чингиз Атантаев.

Можем подтвердить идентификацию одного из псковских десантников из видео NYT, которую провели «Важные истории». Мы поступили иначе, но пришли к тому же выводу

В последний раз Атантаев заходил на свою страничку во «ВКонтакте» 12 апреля. Мы позвонили его жене Татьяне Чеснак, однако она отказалась связать нас с Чингизом и отвечать на какие-либо вопросы о муже. Но сказала, что статью в The New York Times считает «однозначно фейком»: «Сами посмотрите, солдаты там гладко выбриты. Вы как думаете, они там в таком виде ходили что ли? Поэтому где они взяли фотографии эти вообще непонятно».

Важные истории

19 мая газета The New York Times опубликовала новые свидетельства убийств жителей Бучи. Издание представило видеозаписи и показания очевидцев, согласно которым 4 марта российские десантники задержали и убили в городе не меньше восьми мужчин. Большая часть погибших — украинские добровольцы сил обороны.

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