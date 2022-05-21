«Важные истории» назвали имя российского военного, предположительно связанного с убийством восьми человек в Буче
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Издание «Важные истории» утверждает, что нашло одного из российских военных, который предположительно участвовал в убийстве восьми человек в Буче Киевской области Украины.
О массовом убийстве, совершенном в начале марта, ранее рассказала газета The New York Times. С помощью сервисов распознавания лиц «Важные истории» установили, что на одной из фотографий, опубликованной NYT, запечатлен 37-летний Чингиз Атантаев. Он попал на запись камеры видеонаблюдения, расположенной недалеко от места убийства людей.
Детали биографии Атантаева указывают, что он военнослужащий. Атантаев родился в Магадане, но много лет живет в Пскове. В этом городе дислоцированы 104-й и 234-й десантно-штурмовые полки, которые, по информации NYT, находились в Буче.
Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев также сообщил, что на запись камеры видеонаблюдения попал Чингиз Атантаев.
В последний раз Атантаев заходил на свою страничку во «ВКонтакте» 12 апреля. Мы позвонили его жене Татьяне Чеснак, однако она отказалась связать нас с Чингизом и отвечать на какие-либо вопросы о муже. Но сказала, что статью в The New York Times считает «однозначно фейком»: «Сами посмотрите, солдаты там гладко выбриты. Вы как думаете, они там в таком виде ходили что ли? Поэтому где они взяли фотографии эти вообще непонятно».
19 мая газета The New York Times опубликовала новые свидетельства убийств жителей Бучи. Издание представило видеозаписи и показания очевидцев, согласно которым 4 марта российские десантники задержали и убили в городе не меньше восьми мужчин. Большая часть погибших — украинские добровольцы сил обороны.