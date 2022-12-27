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Правоохранительные органы Украины арестовали 166 тысяч тонн железной руды, принадлежащей компании, связанной с российским бизнесменом Алишером Усмановым. Об этом сообщают Бюро экономической безопасности (БЭБ), Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

По данным следствия, компания (ее название не указывается) вместе с другими российскими предприятиями, также связанными с Усмановым, с 2021 по 2022 год перевозили по территории страны сырье, используя механизм « », тем самым обходя таможенные пошлины. Общий ущерб от деятельности компаний украинские власти оценили в 118 миллионов гривен (примерно 3,2 миллиона долларов). БЭБ начало досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

В свою очередь СБУ сообщает, что арестованная руда стоимостью около 1,8 миллиарда гривен (примерно 48,7 миллиона долларов) была обнаружена в нескольких украинских портах, откуда груз планировали переправить в Россию.

Согласно сообщению БЭБ, арестованное имущество будет передано в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Власти Украины неоднократно заявляли, что российские войска вывозят ресурсы с оккупированных территорий, в том числе зерно. Помимо этого, во второй половине июля компания — владелец «Азовстали» обвинила Россию в незаконном вывозе стали на 600 миллионов долларов. Позднее стало известно, что россияне также вывозят из Украины семена подсолнечника.

Алишер Усманов занимает 7 место в рейтинге богатейших россиян по версии журнала Forbes. На декабрь 2022 года его состояние оценивается 11,5 миллиарда долларов. Санкции против бизнесмена Евросоюз ввел через несколько дней после начала российского вторжения в Украину. В марте свои санкции против бизнесмена ввели США и Великобритания.

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