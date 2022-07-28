«Русская служба Би-би-си»: из оккупированных районов Украины на российские заводы вывозят семена подсолнечника

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Россия вывозит из Украины не только зерно, о чем неоднократно заявляли украинские власти, называя такие действия «мародерством», но и семена подсолнечника, выяснила «Русская служба Би-би-си».

Объявления о вывозе подсолнечника с украинских территорий, занятых российскими войсками, публикуют в числе прочего в закрытом чате в WhatsApp на 500 участников. «Семечка. Черниговка (Запорожская область). Ростов-на-Дону. Возить много, машины на круг», «Сопровождение транспорта обеспечиваем. Боев и пролетов нет, спокойно. Везде русские блокпосты. Машины везде по зеленой» — приводятся в статье примеры объявлений.

Перевозчиков для вывоза украинского подсолнуха ищут не только в закрытых, но и в открытых телеграм-чатах по поиску зерновозов, пишет «Русская служба Би-би-си». При этом организаторы вывоза подчеркивают, что речь идет о «не ворованной» продукции, а о «подконтрольной военно-гражданской администрации», как называют назначенных после российской оккупации местных чиновников.

Из Украины семена подсолнечника вывозят на предприятия в Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Среди адресов в чатах по перевозке упоминается завод в Воронежской области, входящий в группу «Благо», и предприятия агропромышленных групп России «Юг Руси» в Ростовской области.

О каких именно объемах вывозимого подсолнечника идет речь — непонятно, пишет «Русская служба Би-би-си», отмечая, что, вероятно, его вывозят меньше, чем зерна. Не исключено, что часть семян подсолнечника, изъятых у украинских фермеров, перерабатывается в масло на предприятиях, расположенных на занятых российскими войсками территориях. Кроме того, отмечает издание, в России в 2021 году был рекордный урожай подсолнечника — более 15,5 миллиона тонн, при этом его экспорт запрещен, чтобы не допустить роста цен на российском рынке.

Власти Украины неоднократно заявляли, что с оккупированных российскими войсками территорий вывозится зерно, в том числе через Крым, которое потом Россия отправляет на экспорт.

Украина и Россия до начала войны были одними из крупнейших в мире поставщиков зерна и подсолнечного масла. Срыв поставок украинского зерна создавал угрозу мирового продовольственного кризиса, как неоднократно указывали в ООН, ВМФ и других международных организациях.

В июле было достигнуто соглашение о возобновлении экспорта украинского зерна через порты на Черном море. Соглашение было подготовлено при участии Турции и ООН. Украина и Россия подписали его сепаратно.

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