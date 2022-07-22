Владелец «Азовстали» обвинил Россию в незаконном вывозе стали на 600 миллионов долларов
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Россия незаконно вывозит украинскую сталь из занятого российскими войсками Мариуполя. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил гендиректор компании «Метинвест», которой принадлежит завод, Юрий Рыженков.
По утверждению Рыженкова, общая стоимость стали, похищенной с предприятий и из портов, составляет 600 миллионов долларов. Он отметил, что речь идет не только об украинской стали, но и о продуктах, уже проданных европейским клиентам, которые компания не успела физически поставить до начала войны.
Краденую продукцию, заявляет Рыженков, продают на внутрироссийском рынке, а также отправляют в страны Африки и Азии. «Метинвест» документирует факты краж и готовится подавать в суд, отметил топ-менеджер.
Минобороны России не ответило на запрос «Би-би-си» о комментарии, сделанный в связи с заявлениями Рыженкова.
Способы судебного преследования подобных случаев воровства существуют, отмечает эксперт по международному праву из Университета Рединга в Британии Марко Миланович. Однако добиться успеха может быть очень непросто, считает он.«По какому бы юридическому пути ни пошел „Метинвест“, это очень сложный процесс. И хотя грабеж во время военных конфликтов, к сожалению, распространен, суд над государством-грабителем и получение от него компенсации — большая редкость», — сказал он в комментарии «Би-би-си».