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Владелец «Азовстали» обвинил Россию в незаконном вывозе стали на 600 миллионов долларов

Источник: Русская служба "Би-би-си"

Россия незаконно вывозит украинскую сталь из занятого российскими войсками Мариуполя. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил гендиректор компании «Метинвест», которой принадлежит завод, Юрий Рыженков.

По утверждению Рыженкова, общая стоимость стали, похищенной с предприятий и из портов, составляет 600 миллионов долларов. Он отметил, что речь идет не только об украинской стали, но и о продуктах, уже проданных европейским клиентам, которые компания не успела физически поставить до начала войны.

Краденую продукцию, заявляет Рыженков, продают на внутрироссийском рынке, а также отправляют в страны Африки и Азии. «Метинвест» документирует факты краж и готовится подавать в суд, отметил топ-менеджер.

Минобороны России не ответило на запрос «Би-би-си» о комментарии, сделанный в связи с заявлениями Рыженкова.

Способы судебного преследования подобных случаев воровства существуют, отмечает эксперт по международному праву из Университета Рединга в Британии Марко Миланович. Однако добиться успеха может быть очень непросто, считает он.«По какому бы юридическому пути ни пошел „Метинвест“, это очень сложный процесс. И хотя грабеж во время военных конфликтов, к сожалению, распространен, суд над государством-грабителем и получение от него компенсации — большая редкость», — сказал он в комментарии «Би-би-си».

Русская служба "Би-би-си"
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