Фонд Блаватника стал спонсором мемориального центра «Бабий Яр»

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Новым спонсором мемориального центра «Бабий Яр» в Киеве стал фонд семьи миллиардера Леонарда Блаватника Blavatnik Family Foundation. Об этом сообщает издание «Заборона».

В частности, фонд Блаватника предоставил финансирование для проекта по оцифровке архивных документов, связанных с Холокостом в Украине.

«[Нам важно] победить культурно и эти российские нарративы [относительно памяти о Холокосте] закрыть. Для этого важна работа с коллективной памятью. Сейчас в Украине десятки миллионов не оцифрованных документов, которые есть в архивах. Сейчас мы фандрайзим деньги, у нас идет проект, нам уже дали деньги. Это фонд Блаватника. Очень важная для нас история, Блаватник — один из немногих, у кого есть деньги на социальные проекты, это очень важно», — рассказал изданию директор мемориального центра «Бабий Яр» Максим Рабинович.

Создание мемориального центра «Бабий Яр» на месте массовых убийств евреев в Киеве в годы Второй мировой войны инициировал в 2016 году бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко. Проект финансировался украинскими и российскими бизнесменами, в том числе акционерами «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом и Германом Ханом. После начала полномасштабного вторжения России в Украину на Фридмана и Хана были наложены западные санкции и они вышли из числа инвесторов центра «Бабий Яр».

Леонард Блаватник — американский и британский предприниматель и меценат, обладатель рыцарского титула. Он родился в Одессе, а в 1978 году вместе с семьей эмигрировал из СССР в США. Блаватнику принадлежит компания Access Industries и звукозаписывающая корпорация Warner Music Group. Также он является акционером «Русала». В 2015 году Блаватник был признан самым богатым человеком Великобритании.

Фонд семьи Блаватника осудил российское вторжение в Украину и заявлял, что жертвует миллионы долларов благотворительным организациям, помогающим украинским беженцам.

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