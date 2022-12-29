Россия снова обстреляла Украину. Генштаб ВСУ заявил, что 54 из 69 выпущенных ракет удалось сбить Кажется, одновременно Украина атаковала военный аэродром в Энгельсе (в третий раз за месяц)

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Спасатели возле жилого дома в Киеве, поврежденного при обстреле 29 декабря 2022 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Утром 29 декабря российская армия снова обстреляла Украину. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Перед атакой советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что всего ожидается запуск около 100 ракет в несколько волн. Позднее его коллега Михаил Подоляк уточнил, что территорию Украины атаковали 120 ракетами. Уже после окончания обстрела Генштаб ВСУ заявил, что ракет было 69. По словам главы Николаевской области Виталия Кима, помимо ракет, украинскую территорию атаковали иранскими дронами. Предыдущий массированный обстрел Украины произошел 16 декабря.

Известно о повреждениях в Киеве, Львове, Харькове, Одесской и Ивано-Франковской областях. По данным администрации Киева, от обломков сбитой ПВО ракеты пострадали две частных постройки и стоявший рядом автомобиль, травмы получили три человека (среди них 14-летняя девочка). Также повреждены промышленное предприятие и детская площадка.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что после атаки 90% города осталось без света, возможны перебои с водой. В Харькове и в Одесской области есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Также в Одесской и Ивано-Франковской областях, по словам замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, обломки ракет попали в жилые здания, данные о жертвах уточняются.

Повреждения частного сектора в Киеве после обстрела

54 из 69 запущенных по Украине ракет удалось сбить, отчитался Генштаб ВСУ. Над Киевом сбили все 16 запущенных по городу ракет, заявили мэр и городская администрация. Тем не менее, после обстрела 40% потребителей остались без света. «В связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги», — объяснил глава Киева Виталий Кличко.

Также ПВО сработало в регионах Украины. В частности, над Николаевской областью сбили пять ракет, над Одесской — 21, но из-за повреждения энергетической инфраструктуры в области ввели экстренные отключения электричества. По той же причины были задержаны поезда в нескольких областях, сообщила «Украинская железная дорога». В нескольких областях превентивно отключили электроэнергию, чтобы минимизировать потери.

О работе ПВО сообщили и в нескольких регионах России. В частности, по данным властей, противовоздушная оборона сработала в Клинцовском районе Брянской области, а также в Белгороде и Белгородском районе. В обоих случаях пострадавших и серьезных повреждений нет.

Кроме того, жители Энгельса в Саратовской области сообщили о звуках взрывов в районе военного аэродрома, который за месяц уже дважды атаковали украинские беспилотники (Минобороны РФ утверждало, что оба раза дроны были перехвачены). Саратовский губернатор Роман Бусаргин заявил, что на территории Энгельсского района сработала система ПВО, «уничтожен неопознанный объект».

Другие подробности 309-го дня войны Война Триста девятый день