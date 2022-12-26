Минобороны РФ заявило, что сбило украинский беспилотник над военным аэродромом в Саратовской области. Погибли трое военнослужащих

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В ночь на 26 декабря средства ПВО сбили украинский беспилотник при подлете к военному аэродрому «Энгельс» в Саратовской области, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате падения обломков беспилотника «получили смертельные ранения» трое военнослужащих.

Самолеты на аэродроме не повреждены, утверждают военные.

Ночью в соцсетях появились сообщения о взрыве в Энгельсе. Пользователи публиковали видео со звуками сирен в городе. Также появилась запись с камер наблюдения, на которой слышен взрыв.

Baza сообщала, что после взрыва на аэродроме начался пожар на площади 120 квадратных метров. Телеграм-канал написал о трех погибших и четырех раненых в результате инцидента.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявлял, что угрозы для жителей Энгельса «абсолютно нет» и никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах не было. «Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — добавил он.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Утром 5 декабря беспилотники атаковали авиабазу Дягилево в Рязанской области и аэродром Энгельс в Саратовской области. Минобороны РФ обвинило в произошедшем ВСУ. В результате были повреждены два самолета, погибли трое военнослужащих, еще четверо ранены. Утром 6 декабря беспилотник атаковал аэродром в Курской области, в результате чего загорелся нефтенакопитель.

На аэродроме в Энгельсе базируется дальняя стратегическая авиация ВКС РФ, которая участвует в обстрелах объектов критической инфраструктуры Украины.

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