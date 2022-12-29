СМИ сообщили об обысках в семи российских регионах по делу Ильи Пономарева

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Полицейские проводят 29 декабря серию обысков в семи российских регионах в рамках уголовного дела о «фейках» про вооруженные силы РФ, возбужденного в отношении бывшего депутата Госдумы . Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

РИА Новости опубликовало видео, на котором силовики взламывают чью-то квартиру.

Следственные мероприятия идут в семи городах России у «администраторов ряда телеграм-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы», пишет ТАСС.

Источник агентства рассказал, что силовики пришли к людям, которые в начале ноября участвовали в «Съезде народных депутатов» в Польше, а также тем, кто выдвигался в сентябре на московских выборах от платформы «ВыДвижение».

Утром 29 декабря сообщило об обысках у московских муниципальных депутатов Сергея Цукасова, Владимира Залищака и Михаила Лобанова.

Также об обыске у себя дома рассказал журналист издания 72.ru Артур Галиев. «У меня прошел обыск по делу Пономарева. Без понятия, каким боком я с ним связан. И понятия не имею, чем он занимается. Изъяли телефон и мой старый ноут», — написал он в телеграме.

Как пишет «Тайга.инфо», в Тюмени задержали шеф-редактора сайта 86.ru Никиту Кифорука, у него забрали всю технику.

Илью Пономарева, который последние годы проживает в Украине, заочно арестовали по делу о «фейках» про российскую армию 30 августа. В начале сентября по этому делу прошли обыски у нескольких журналистов, администраторов телеграм- и ютьюб-каналов.

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У журналистов в нескольких регионах России прошли обыски. Их связывают с делом Ильи Пономарева Он из Украины объявил о создании «российской вооруженной оппозиции» Путину