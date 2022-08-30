Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева заочно арестовали за «фейки» про армию. Недавно он заявил, что знает, кто убил Дарью Дугину

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Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева за распространение «фейков» о вооруженных силах РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно информации агентства, Пономареву предъявлено обвинение в распространении «фейков» про армию «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти», за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Что стало поводом для уголовного дела в отношении Пономарева, пока неизвестно.

В 2007 году Илья Пономарев стал депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия». В марте 2014-го он был единственным российским парламентарием, проголосовавшим против аннексии Крыма. Вскоре после этого он уехал из РФ. В 2015 году российские правоохранительные органы завели на политика уголовное дело о растрате, а позднее объявили его в международный розыск. В 2019 году Пономарев получил гражданство Украины.

21 августа Пономарев сообщил, что за убийством дочери философа Александра Дугина Дарьи (она погибла днем ранее при взрыве автомобиля в Подмосковье) стоит некая «Национальная республиканская армия». До выступления Пономарева упоминаний об этой организации в интернете не было. ФСБ не упоминала о ее причастности к убийству Дарьи Дугиной.

30 августа Пономарев заявил, что «Национальная республиканская армия» и еще две организации подпишут декларацию о сотрудничестве и таким образом создадут в Киеве политический центр «российской вооруженной оппозиции, которая ведет войну с путинским режимом по обе стороны фронта». Возглавит этот центр сам Пономарев.

Интервью Пономарева об убийстве Дугиной

«Они видели, что в машину садятся два человека. И думали, что второй — Дугин» Интервью Ильи Пономарева. Он комментирует убийство Дугиной от лица мистической «Национальной республиканской армии», которая, по его словам, устроила этот взрыв

Интервью Пономарева об убийстве Дугиной

«Они видели, что в машину садятся два человека. И думали, что второй — Дугин» Интервью Ильи Пономарева. Он комментирует убийство Дугиной от лица мистической «Национальной республиканской армии», которая, по его словам, устроила этот взрыв