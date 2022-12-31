Российские войска в канун Нового года провели новый массированный обстрел украинских городов

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Российские войска обстреляли ракетами Киев и другие города Украины днем 31 декабря.

Около 13:00 по Киеву (14:00 мск) по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позже сообщалось о работе ПВО в в Киевской, Харьковской, Винницкой и Херсонской областях.

Власти Киева сообщили об ударах по нескольким районам города. По предварительным данным, погиб один человек, еще 20 — в том числе журналист из Японии — получили ранения. От обстрела оказались выбиты стекла в здании Национального дворца «Украина», самой большой концертной площадки страны.

Ракетные удары также были зафиксированы в Запорожье, Николаеве, Краматорске. Власти Хмельницкого сообщили об атаке дронов, в результате которой пострадали четыре человека.

В нескольких областях Украины из-за угрозы атак власти превентивно отключили электроснабжение.

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