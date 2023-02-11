Режиссер Кирилл Серебренников запустил акцию «Письма для Лии» в поддержку актрисы Лии Ахеджаковой, чей последний спектакль был снят с репертуара театра «Современник». Пост об этом 10 февраля был опубликован в телеграм-канале Серебренникова.

Произошедшее с Ахеджаковой там названо «недопустимым, гадким и подлым».

«Мы предлагаем вам написать письма для Лии Меджидовны, а мы их распечатаем и передадим ей лично. А еще мы отправим их в театр „Современник“, ведь тамошний начальник жалуется на якобы вал „писем с негативом“ от зрителей, который стал формальным поводом убрать из репертуара все спектакли с участием Любимой Народной Артистки», — говорится в посте.

Отправлять письма для Ахеджаковой можно на электронный адрес [email protected] и пометкой «Письма для Лии».

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На этой неделе народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала, что руководство московского театра «Современник», где она работает с 1977 года, убрал из репертуара последнюю постановку с ее участием — спектакль «Игра в джин».

По словам Ахеджаковой, директор театра Юрий Кравец сообщил ей, что вынужден снять спектакль из-за «гневных писем» в адрес артистки. Секретарь директора «Современника» подтвердила журналистам, что спектакль «Игра в джин» отменен и его больше «никогда» нельзя будет увидеть.

Лия Ахеджакова неоднократно публично высказывалась против российского вторжения в Украину. Осенью 2022 года «Современник» отменил показы спектакля «Первый хлеб» с участием актрисы после жалоб организации «Офицеры России».

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