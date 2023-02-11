Война Триста пятьдесят третий день

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 февраля читайте здесь.

Главные новости:

Вечером 10 февраля российские войска атаковали беспилотниками несколько областей Украины. В Днепропетровской области повреждены два инфраструктурных объекта, в Хмельницкой области остановлен один из блоков АЭС в городе Нетешин. В Одесской области в ночь на 11 февраля авиаудары нанесены по объектам критической инфраструктуры на границе с Молдовой и Приднестровьем. 20 беспилотников сбиты силами ПВО Украины.

Группа из 35 стран, включая США, Германию и Австралию, потребует отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года

В марте с российских видеосервисов исчезнут фильмы и сериалы Disney.

Инициативная группа Сахаровского движения «Мир. Прогресс. Права человека» обратилась к депутатам Европарламента с предложением обменять осужденного на семь лет муниципального депутата Алексея Горинова на задержанных в Европе «пропагандистов, сотрудников спецслужб и иных лиц, работающих на путинский режим».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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