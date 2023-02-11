Война Триста пятьдесят третий день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Вечером 10 февраля российские войска атаковали беспилотниками несколько областей Украины. В Днепропетровской области повреждены два инфраструктурных объекта, в Хмельницкой области остановлен один из блоков АЭС в городе Нетешин. В Одесской области в ночь на 11 февраля авиаудары нанесены по объектам критической инфраструктуры на границе с Молдовой и Приднестровьем. 20 беспилотников сбиты силами ПВО Украины.
- Группа из 35 стран, включая США, Германию и Австралию, потребует отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года
- В марте с российских видеосервисов исчезнут фильмы и сериалы Disney.
- Инициативная группа Сахаровского движения «Мир. Прогресс. Права человека» обратилась к депутатам Европарламента с предложением обменять осужденного на семь лет муниципального депутата Алексея Горинова на задержанных в Европе «пропагандистов, сотрудников спецслужб и иных лиц, работающих на путинский режим».
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Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, нет никаких подтверждений подлинности видео атаки моста в Затоке «водным беспилотником», которое распространяют российские провоенные телеграм-каналы.
«Мы уже проходили вбросы таких видео и распространение такого рода информации. Поэтому еще раз: военные сообщат, если что-то подобное было. На данный момент такой информации нет», — цитирует УНИАН заявление Братчука.
The Insider ранее сообщал, что видео удалось геолоцировать и на нем действительно показан мост в Затоке (Одесская область). На видео видна дата и время — 10 февраля в 19:28. Власти нескольких украинских регионов сообщили об атаке беспилотников вечером 10 февраля.
Мост в Затоке, писал The Insider, единственный прямой путь на юго-запад Одесской области.
Инициативная группа Сахаровского движения «Мир. Прогресс. Права человека» написала обращение к депутатам Европейского парламента с предложением обменять осужденного на семь лет муниципального депутата Алексея Горинова на задержанных в Европе «пропагандистов, сотрудников спецслужб и иных лиц, работающих на путинский режим».
Авторы обращения предлагают обменять Горинова, например, на арестованного 3 января по подозрению в шпионаже шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема.
«На войне в Украине люди убивают друг друга, но, тем не менее, находят возможность обмениваться пленными. Есть люди, которые Россия очевидно хочет вернуть себе», — сказал в интервью «Новой газете Европа» глава инициативной группы Лев Пономарев.
В обращении к депутатам Европарламента особо упоминаются Алексей Навальный и Илья Яшин. «В этом письме мы, конечно, выделяем Алексея [Навального]. Но если первый обмен произойдет, то можно будет думать и о втором, и о третьем», — сказал Пономарев.
В Херсоне вновь слышны звуки взрывов, сообщает корреспондент «Суспильне», находящийся в городе.
Российские войска отступили из Херсона — единственного областного центра, занятого ими в ходе полномасштабного вторжения — в начале ноября. Освобожденный Херсон ежедневно подвергается обстрелам с российской стороны.
Российские силы пытаются взять под контроль трассу Константиновка — Бахмут, но украинские военные ведут успешную контрбатарейную борьбу. Об этом, сообщает «Громадське», заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
«У защитников до сих пор есть возможность доставлять в Бахмут оружие, провиант, а также вывозить раненых», — подчеркнул он.
В телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского опубликовано видео, рассказывающее об уникальной природе Украины и ущербе, который наносит ей российское вторжение.
Десятки редких животных и уникальные заповедники Украины уничтожаются из-за российской агрессии. Вред, нанесенный людям и природе в этой войне, сокрушителен. Но вместе мы можем это остановить.
На всей территории Николаевской области объявлена воздушная тревога, сообщил глава региона Виталий Ким.
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что Россия, вероятно, завершила переброску призванных в рамках мобилизации, объявленной в сентябре, к местам несения службы.
Британская разведка также обращает внимание на заявление основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о завершении вербовки заключенных в колониях. Авторы обзора отмечают, что, вероятно, заключенным стало известно о тяжелых условиях службы в ЧВК Вагнера, что «сократило число добровольцев». Однако, предполагают в Минобороны Великобритании, главной причиной отказа от вербовки заключенных, вероятно, стало «растущее соперничество» между российским военным ведомством и ЧВК Вагнера.
Авторы обзора считают, что после завершения развертывания мобилизованных и прекращения вербовки заключенных российское командование столкнется с нехваткой человеческих ресурсов и встанет перед выбором — продолжить истощать свои силы, сократить задачи или провести дальнейшую мобилизацию в какой-то форме.
Во время удара, нанесенного российскими войсками 10 февраля, одна из ракет «Калибр», пересекла границу Украины и Молдовы, а затем вновь вошла в украинское воздушное пространство. Президент Молдовы Майя Санду осудила «нарушение воздушного пространства Молдавии российской ракетой».
«Молдова заслуживает мира и безопасности, и мы сделаем все необходимые шаги для достижения этого. Наш нейтральный статус не означает, что мы не должны наращивать оборону, чтобы обеспечить безопасность наших людей», — написала Санду в твиттере.
Оперативное командование ВСУ «Юг» сообщило, что российские войска в ночь на 11 февраля дважды нанесли авиаудары по Одесской области.
Ракеты воздушного базирования были выпущены по объектам критической инфраструктуру на территориях, граничащих с Молдовой и Приднестровьем, с целью «создать панические настроения среди населения». Авиаудар также был нанесен по острову Змеиный, а с территории Крыма были запущены три противокорабельные ракеты «Оникс», которые попали в прибрежную зону. Погибших и пострадавших нет.
Также вечером 10 февраля стало известно об остановке одного из блоков АЭС в Хмельницкой области.
Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что вечером 10 февраля российские войска атаковали беспилотниками «Шахед-136» объекты критической инфраструктуры в Никопольском и Криворожском районах. В Криворожском районе, по его словам, один и тот же объект атаковали дважды за сутки. Объекты (какие именно, Лысак не уточняет) получили значительные повреждения, жители не пострадали.
Об атаках российских беспилотников вечером 10 февраля сообщил и глава Николаевской области Виталий Ким. Атака дронов, написал он в телеграме, проходила с 19:50 до 22:50 на юге страны. «Силами и средствами противовоздушной обороны сбито одиннадцать дронов, из них пять — над Николаевской областью», — написал он, не став раскрывать другие детали.
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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 11 февраля в Яковлевском городском округе «беспилотниками был атакован инфраструктурный объект».
По словам губернатора, жертв и пострадавших нет. «Оперативные службы выехали на место для устранения последствий», — написал Гладков в телеграме, не став раскрывать подробности произошедшего.
Беременным россиянкам, которых сотрудники миграционной службы Аргентины задержали в аэропорту Буэнос-Айреса, разрешили въезд в страну.
«На данный момент все [беременные девушки] разъехались по отелям и ночлегам. Все хорошо, нам выдали наши паспорта, поставили штамп и отпустили. Я сейчас в городе, пытаюсь понять, где переночевать», — сообщила РБК одна из россиянок, которую не хотели пускать в Аргентину.
Беременных россиянок заподозрили в «ложном туризме» — попытке скрыть настоящую цель визита в Аргентину, где новорожденные получают гражданство «по праву почвы». Родители гражданина Аргентины могут претендовать на ВНЖ и, в перспективе, тоже получить гражданство.
Число россиянок, приезжающих в Аргентину рожать, в 2022 году на фоне войны существенно выросло. В начале 2023 года миграционная служба начала приостанавливать или отменять действие ВНЖ россиян, получивших его через рождение ребенка на территории страны, но не оставшихся там жить, пишет РБК.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки противник нанес массированный ракетный удар, запустив 106 ракет, 61 из которых удалось уничтожить средствами ПВО. Кроме того, российские войска нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением беспилотников типа «Шахед-136». 22 дрона сбито.
- Несмотря на значительные потери, противник продолжает попытки наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- В городе Мелитополь, коллаборантам, работающим в оккупационной администрации, предложено отречься от гражданства Украины, написав соответствующее заявление.
- В отдельных населенных пунктах Запорожской области, занятых российскими войсками, оккупационные власти продолжают оказывать давление на местных жителей, вводят комендантские часы и проводят проверки помещений.
- В Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы обустроено под военный госпиталь в связи с большим количеством раненых. Чуть ранее, в отдельных населенных пунктах Луганской области были зафиксированы работающие мобильные крематории противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине, которая идет уж 353 дня. Спасибо, что вы с нами.