Война Триста пятьдесят второй день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 февраля читайте тут.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Обломки ракет в Киеве повредили автомобиль и крышу частного дома
Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Также сообщается про взрывы в других городах Украины — Хмельницком, Виннице и Ивано-Франковске.
Мэр Хмельницкого Александр Семчишин подтвердил взрыв и предупредил о возможных перебоях со светом и другими коммунальными услугами.
Под Брянском, по заявлению властей, сбили дрон ВСУ — второй за два дня. Mash утверждает, что Украина пытается атаковать аэропорт
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что системы противовоздушной обороны армии РФ «отразили очередную атаку ВСУ». По его словам, над Брянским районом сбили беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, отметил Богомаз.
Mash утверждает, что Вооруженные силы Украины второй раз за последние два дня атаковали брянский международный аэропорт. По информации телеграм-канала, около 9:30 утра по местному времени в сторону аэропорта вылетела группа беспилотников со взрывчаткой. Дроны летели на малой высоте.
Днем ранее Александр Богомаз также сообщил, что системы ПВО сбили один беспилотник над Брянским районом. Он не уточнял, что стало целью атаки.
В Киеве, Харькове, Одесской и Полтавской областях слышны звуки взрывов, сообщают украинские СМИ
В Харькове нанесен еще один удар по критической инфраструктуре, могут быть перебои со светом, предупредил мэр Игорь Терехов.
Власти Киевской области сообщили о работе ПВО. Предварительно, ПВО также сработала в Киеве, пишет УНИАН.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В ряде областей начались превентивные отключения электроэнергии.
Позднее компания «Укрэнерго» сообщила о попаданиях по нескольким объектах энергетической инфраструктуры «в восточном и западном, южном регионах», что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.
Глава МОК намекнул, что украинских спортсменов могут наказать, если олимпийский комитет Украины бойкотирует Игры в Париже
Об этом говорится в письме, которое глава Международного олимпийского комитета Томас Бах направил в Национальный олимпийский комитет Украины. Письмо 9 февраля опубликовал в твиттере немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор фильмов про допинг в российском спорте.
«Как показала история, предыдущие бойкоты не достигали своих политических целей и приводили лишь к наказанию спортсменов бойкотирующих НОКов», — сказано в письме, подлинность которого официально не подтверждена.
МОК и власти Украины разошлись во взглядах на вопрос о том, могут ли спортсмены из России и Беларуси выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году. Украина выступает против этого, МОК предлагает разрешить им участвовать, если они ранее не высказывались в поддержку войны и будут выступать под нейтральным флагом.
Ранее сообщалось, что Национальный олимпийский комитет Украины рассматривает возможность бойкотировать Игры в Париже в случае участия в их россиян и белорусов.
Украина официально попросила Нидерланды об истребителях F-16
О том, что Киев подал соответствующую заявку, рассказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Она отметила, что F-16 — американский истребитель, поэтому для передачи таких самолетов Украине нужно разрешение США.
«Нам нужно обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти за одну ночь. Мы должны честно говорить об этом», — сказала министр.
При этом она не исключила, что в будущем Украина будет использовать F-16. «Страна все равно больше никогда не сможет покупать российские истребители, как раньше», — объяснила Оллонгрен.
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Кривом Роге
На подлете к городу еще семь ракет, заявил руководитель городской администрации Александр Вилкул.
Ночью 10 февраля российская армия, по данным украинской стороны, обстреляла несколько регионов Украины дронами и ракетами, повредив несколько объектов энергетической инфраструктуры.
Утром 10 февраля по всей Украине была объявлена воздушная тревога, руководство Днепрпетровской и Николаевской областей предупредило о новых пусках российских ракет.
Командование Воздушных сил Украины рассказало о дронах и ракетах, выпущенных Россией 10 февраля
По данным украинских военных, ночью Россия выпустила семь дронов-камикадзе Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования «Калибр» с фрегата в Черном море. Пять ракет и пять дронов были сбиты.
Также отмечается, что по Харьковской и Запорожской областям было выпущено до 35 ракет С-300, которые невозможно сбить средствами ПВО. Утром крылатые ракеты были выпущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Президент Украины за два дня посетил Лондон, Париж и Брюссель. Каковы результаты его поездки?
8-9 февраля Владимир Зеленский во второй раз с начала полномасштабной войны выехал за пределы Украины. 8 февраля он прилетел в Лондон, где встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком, королем Карлом III и выступил в парламенте.
Вечером того же дня Зеленский прибыл в Париж, где провел переговоры с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. А 9 февраля отправился в Брюссель, где произнес речь в Европарламенте и провел встречи с европейскими лидерами — в том числе президентом Польши (которая активно поддерживает Украину) и премьер-министром Венгрии (который сравнивал Украину с Афганистаном и называл ее «ничейной землей»).
Зеленский отправился в это турне, чтобы укрепить отношения с союзниками перед новым наступлением РФ, рассказали опрошенные украинской службой «Би-би-си» эксперты. По их словам, в целом поездка вышла успешной — хотя европейские лидеры не дали конкретных обещаний о новых вооружениях для Украины. При этом сам Зеленский заявил, что услышал от некоторых стран ЕС «готовность предоставлять нам необходимое вооружение, в том числе самолеты».
По всей Украине объявлена воздушная тревога. В ряде регионов превентивно отключили свет
Власти Днепропетровской области предупредили о пусках российских ракет. ВС РФ запускают «Калибры» с морских носителей, заявил глава Одесской районной администрации Юрий Крук. Руководитель Николаевской области Виталий Ким заявил, что ожидается до 20 ракет.
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях — экстренные отключения света. Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений, если в объекты энергетической инфраструктуры попадут ракеты, сообщили в энергокомпании ДТЭК.
Пожары и разрушения в городе Константиновка, Донецкая область
РБК: Кремль планирует большой митинг-концерт в Лужниках — он станет «продолжением» послания Путина парламенту
Послание президента Федеральному собранию ориентировочно состоится 21 февраля, а на следующий день в Кремле планируют проведение масштабного митинга-концерта, в котором примет участие Владимир Путин. Об этом пишет РБК со ссылкой на «три источника, знакомых с обсуждением вопроса».
Как предполагается, митинг-концерт пройдет в Лужниках и станет своего рода «продолжением» послания президента. Там могут организовать различные площадки на военно-патриотическую тематику.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РБК, что ему «пока нечего сказать» о мероприятии в Лужниках.
Тем временем в Москве ищут волонтеров, готовых поработать на митинге-концерте в Лужниках с участием Путина, сообщила Sota. По данным телеграм-канала, работу предлагают студентам. Ожидается, что 22 февраля они с 9:00 до 18:00 будут раздавать сувенирную продукцию и помогать участникам и организаторам. Волонтерам обещают «бонусы» в виде еды и «брендированной экипировки».
В последний раз митинг-концерт в Лужниках с участием Путина проводили 18 марта 2022 года — в годовщину аннексии Крыма.
В Украине сообщили об обстрелах инфраструктурных объектов в Харькове, Запорожье, Хмельницкой и Днепропетровской областях
Обстрел Запорожья, по словам властей, стал самым массовым с начала полномасштабного вторжения: за час по городу попали 17 раз, написал в телеграме секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
В Харькове, по данным главы областной администрации Олега Синегубова, прозвучало около 10 взрывов. В некоторых районах возможны перебои с электроэнергией, водой и теплом, заявил мэр Игорь Терехов.
Глава Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о ночной атаке беспилотников. По его словам, все дроны были сбиты, однако после этого территория области была атакована ракетами. В результате повреждения получил объект инфраструктуры в Криворожском районе. Ранен один из сотрудников предприятия.
Ночью россияне также ударили дронами-камикадзе по объекту критической инфраструктуры в Шепетовском районе Хмельницкой области, рассказал глава областной администрации Сергей Гамалий. По его словам, пожар потушен, пострадавших нет. О возможных перебоях с электричеством не сообщается.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Основные усилия ВС РФ сосредоточены на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Там противник наступает с активным применением авиации.
- За сутки ВСУ отразили атаки российских войск в районе 12 населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
- Противник нанес 52 авиационных и шесть ракетных ударов, два из которых — по гражданской инфраструктуре Краматорска в Донецкой области. Также россияне провели 63 обстрела из РСЗО.
- В Херсонской области оккупационные власти проводят фильтрационные мероприятия. В частности, в Голой Пристани сотрудники ФСБ проверяют документы, телефоны и личные вещи жителей.
- Украинская авиация за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ и 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Сбиты три беспилотника. Ракетные войска и артиллерия ударили по двум пунктам управления, пяти районам сосредоточения живой силы, складу боеприпасов и позиции ПВО противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Начался 352-й день российско-украинской войны. Мы продолжаем следить за событиями на фронте и вокруг него.