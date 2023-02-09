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Война Триста пятьдесят первый день

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 февраля читайте тут.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Авдеевка, Донецкая область

68-летняя Татьяна (слева) и 83-летняя Галина в подвале дома, где они живут, вместе с десятками соседей укрываются от обстрела.
Yasuyoshi Chiba / AFP / Scanpix / LETA

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на заседании Совбеза ООН по Украине

Заседание было созвано по инициативе России, Уотерса также пригласила Москва.

В своем выступлении Уотерс призвал к немедленному прекращению огня в Украине. «Вторжение России в Украину было незаконным. Я осуждаю его самым строгим образом. Но вторжение России в Украину не было неспровоцированным, и поэтому я осуждаю самым строгим образом также и провокаторов», — сказал он.

«Как должно быть грустно его бывшим фанатам видеть, как он принял роль еще одного кирпичика в стене — стене российской дезинформации и пропаганды», — сказал по поводу выступления Уотерса посланник Украины в ООН Сергей Кислица.

В условиях войны оперативно проверить достоверность таких заявлений невозможно.

Евгений Пригожин заявил о прекращении вербовки заключенных в ЧВК Вагнера

«Набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в своем телеграм-канале.

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На пресс-конференции в Париже Макрон заверил, что Франция продолжит предоставлять Украине военную помощь и будет адаптироваться к ее нуждам.

«Мы поддерживаем Украину и намерены привести ее к победе. Украина может полагаться в этом на Францию и ее союзников, а Россия не должна победить и не победит в этой войне», — заявил президент Франции.

Шольц, в свою очередь, также подтвердил, что Берлин будет предоставлять военную помощь «столько, сколько потребуется».

Макрон также наградил Зеленского орденом Почетного легиона.

Зеленский прилетел в Париж

Поздно вечером 8 февраля, после своего визита в Лондон, президент Украины прибыл во Францию.

В Елисейском дворце Зеленского встретили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, специально прилетевший из Берлина. 

Сегодня, как ожидается, президент Украины посетит Брюссель, где примет участие в саммите ЕС.

Thibault Camus / AP / Scanpix / LETA

Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.