Война Триста пятьдесят первый день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 февраля читайте тут.
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Авдеевка, Донецкая область
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на заседании Совбеза ООН по Украине
Заседание было созвано по инициативе России, Уотерса также пригласила Москва.
В своем выступлении Уотерс призвал к немедленному прекращению огня в Украине. «Вторжение России в Украину было незаконным. Я осуждаю его самым строгим образом. Но вторжение России в Украину не было неспровоцированным, и поэтому я осуждаю самым строгим образом также и провокаторов», — сказал он.
«Как должно быть грустно его бывшим фанатам видеть, как он принял роль еще одного кирпичика в стене — стене российской дезинформации и пропаганды», — сказал по поводу выступления Уотерса посланник Украины в ООН Сергей Кислица.
В условиях войны оперативно проверить достоверность таких заявлений невозможно.
Евгений Пригожин заявил о прекращении вербовки заключенных в ЧВК Вагнера
«Набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в своем телеграм-канале.
На пресс-конференции в Париже Макрон заверил, что Франция продолжит предоставлять Украине военную помощь и будет адаптироваться к ее нуждам.
«Мы поддерживаем Украину и намерены привести ее к победе. Украина может полагаться в этом на Францию и ее союзников, а Россия не должна победить и не победит в этой войне», — заявил президент Франции.
Шольц, в свою очередь, также подтвердил, что Берлин будет предоставлять военную помощь «столько, сколько потребуется».
Макрон также наградил Зеленского орденом Почетного легиона.
Зеленский прилетел в Париж
Поздно вечером 8 февраля, после своего визита в Лондон, президент Украины прибыл во Францию.
В Елисейском дворце Зеленского встретили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, специально прилетевший из Берлина.
Сегодня, как ожидается, президент Украины посетит Брюссель, где примет участие в саммите ЕС.
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