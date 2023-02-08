Война Триста пятидесятый день

новости

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 февраля читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.

Главные новости:

В 2022 году от российского гражданства отказались больше 4300 человек. Это максимум за три года.

Российских заключенных заставляют вступать в ряды ЧВК Вагнера, угрожая новыми уголовными делами, выяснило «Агентство».

Российский националист Игорь Мангушев умер после ранения в голову. Он называл себя автором символа Z и выходил на сцену с черепом (по его словам) украинца.

Украина вернула 128 детей, которых принудительно вывезли в Россию после начала войны. Всего таких детей, по оценкам украинской стороны, было больше восьми тысяч.

Россия попросила Совбез ООН включить экс-лидера Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на предстоящем заседании по Украине.

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