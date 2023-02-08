Война Триста пятидесятый день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 февраля читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости:
- В 2022 году от российского гражданства отказались больше 4300 человек. Это максимум за три года.
- Российских заключенных заставляют вступать в ряды ЧВК Вагнера, угрожая новыми уголовными делами, выяснило «Агентство».
- Российский националист Игорь Мангушев умер после ранения в голову. Он называл себя автором символа Z и выходил на сцену с черепом (по его словам) украинца.
- Украина вернула 128 детей, которых принудительно вывезли в Россию после начала войны. Всего таких детей, по оценкам украинской стороны, было больше восьми тысяч.
- Россия попросила Совбез ООН включить экс-лидера Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на предстоящем заседании по Украине.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Владимир Зеленский 8 февраля посетит Великобританию впервые с начала войны
Украинский президент встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком, а также посетит украинских военнослужащих, которые проходят обучение в Великобритании, пишет Sky News.
Журналист The Guardian Патрик Винтур заявил, что во время визита Зеленского Сунак объявит о расширении программы обучения бойцов ВСУ, включив в нее обучение пилотов. «Это позволит украинцам летать на современных истребителях стандарта НАТО в условиях боевых действий в будущем», — написал Винтур.
Нынешняя поездка в Великобританию — это второй зарубежный визит Зеленского с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре украинский лидер посетил США.
Иркутские мобилизованные пожаловались Путину и Шойгу, что вместо бойцов теробороны их хотят сделать штурмовиками
Мужчины, представившиеся мобилизованными из Иркутской области, записали обращение к президенту России, министру обороны и губернатору региона. Их видео 7 февраля опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости». 8 февраля подлинность записи «Людям Байкала» подтвердила жена одного из мобилизованных.
Люди на видео рассказали, что их прикомандировали к одной из частей на территории самопровозглашенной ДНР, и теперь они будут служить не в теробороне, к которой их готовили, а в подразделении штурмовиков.
По словам мобилизованных, средний возраст в их подразделении — 35-40 лет, ц многих есть хронические заболевания и лишний вес.
«Сложно представить, как такое подразделение может выполнять боевые задачи, связанные со штурмом. Мы не отказываемся нести службу по профильному назначению нашего подразделения. Среди наших военнослужащих уже есть неоправданные боевые потери, которые мы не имеем права повторить», — заявили мобилизованные.
В московские книжные поступили карты, на которых аннексированные области Украины включены в состав РФ
В московские книжные торговые сети поступили новые карты России, на которых Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины включены в состав РФ, сообщает РБК.
Как сообщили РБК в издательстве «Атлас Принт» (одном из тех, которые напечатали новые карты), выпущено несколько настенных карт России, Евразии и мира, а также атлас мира, где отражены территории, аннексированные РФ осенью 2022 года.
Речь идет об административных границах — в том числе о районах, которые российская армия не контролирует, уточнили в издательстве.
Российский националист Игорь Мангушев умер после ранения в голову. Он называл себя автором символа Z и выходил на сцену с черепом (по его словам) украинца
Умер командир одного из подразделений народной милиции самопровозглашенной ЛНР Игорь Мангушев, пишет РИА Новости со ссылкой на его друга Акима Апачева.
«Он [Мангушев] умер. Вчера я навещал Игоря вместе с его супругой Татьяной в госпитале. Врачи сказали, что „Берег“ находится в атонической коме. Это последняя стадия комы, как мне объяснили. Сама пуля застряла в центре мозга, проделала долгий путь. В результате образовалась большая отечность головного мозга», — рассказал Апачев.
4 февраля он сообщил, что Мангушев был ранен в голову и доставлен больницу в ЛНР. Предположительно, в него стреляли из пистолета калибра девять миллиметров с близкого расстояния. После смерти Мангушева Апачев заявил, что делом занимается Следственный комитет.
«По материалам дела, насколько мне известно, все ясно. Предварительно, по моим данным, известно, кто это сделал», — добавил собеседник РИА Новости.
Игоря Мангушева представляют в СМИ как лидера националистической организации «Светлая Русь», участники которой занимались «охотой» на мигрантов. Мангушев также называл себя создателем ЧВК «Енот» и говорил «Медузе», что это он придумал Z в качестве символа «спецоперации». В августе 2022 года в интернете появилось видео, на котором Мангушев стоял на сцене с человеческим черепом. По его словам, это был череп украинского бойца, воевавшего на «Азовстали». «Именно в этом трагедия украинских солдат — что мы воюем с идеей, поэтому нам насрать, сколько их нужно убить», — говорил Мангушев в видео.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Противник продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Несет значительные потери, особенно в живой силе.
- За сутки противник нанес восемь ракетных ударов (пять из них — по гражданской инфраструктуре Харькова), и 21 авиационный удар. Кроме того, ВС РФ совершили 39 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданской инфраструктуре Николаева и Херсона. Повреждены жилые дома.
- В Донецкой области отражена атака, в частности, в районе города Часов Яр в Бахмутском районе. Как отмечает телеграм-канал «Политика Страны», этот город сейчас — ключевой узел снабжения Бахмута, раньше российские силы до него не доходили.
- В районе села Водяное в Донецкой области россияне сбрасывали на позиции ВСУ аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия К-51.
- В селе Каиры Каховского района Херсонской области российские войска принудительно отбирают у местного населения автомобили.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Вдовам погибших солдат из самопровозглашенной ДНР подарили 21 шубу
Об этом еще 2 февраля рассказал Евгений Скрипник, которого называют соратником бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина). СМИ обратили внимание на его сообщение 7 февраля.
Как отмечает «7×7», это не первый странный подарок семьям погибших в Украине военных. Например, семья погибшего мобилизованного из Тывы в качестве поддержки получила дрова. Глава одного из районов Курской области подарил матерям погибших набор полотенец, торт и открытку.
«Агентство»: российским заключенным угрожают новыми делами за отказ ехать на войну
Российских заключенных заставляют вступать в ряды ЧВК Вагнера, угрожая новыми уголовными делами, сообщает «Агентство», ссылаясь на слова двух юристов и правозащитницу.
Правозащитница Оксана Асауленко рассказала о заключенном, который подписал контракт с ЧВК Вагнера за пять месяцев до освобождения. По словам матери мужчины, в последнем разговоре он дал ей понять, что его заставили присоединиться к ЧВК.
По словам юриста Яны Гельмель, на заключенных оказывают давление в колониях Самарской и Ростовской областей, Краснодарского края и регионов Северного Кавказа. Еще один юрист, который попросил не называть его имени, сказал, что наиболее активный набор идет в колониях регионов, которые находятся недалеко от украинской границы.
Также источники «Агентства» сообщают, что в следственных изоляторах арестованным стали предлагать вступить в ЧВК Вагнера, обещая при этом закрыть уголовные дела. Собеседники «Агентства» сообщили, что такая практика сложилась в СИЗО-1 Самары, в СИЗО-5 Москвы, а также в изоляторе в Перми.
По мнению Яны Гельмель, новые методы вербовки российских заключенных обусловлены тем, что все меньше людей готовы заключать контракт с ЧВК, поскольку до колоний начали доходить сведения о числе убитых и раненых среди тех, кто согласился отправиться на войну летом-осенью 2022 года.
Россия попросила Совбез ООН включить экс-лидера Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на предстоящем заседании по Украине
Об этом в своем телеграм-канале написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, речь идет о заседании, которое пройдет вечером 8 февраля.
«С учетом уже начинающейся просачиваться в СМИ информации подтверждаю, что Россия запросила в качестве докладчика на заседание СБ ООН по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в контексте растущих поставок западного оружия в эту страну британского активиста движения за мир и известного рок-музыканта Роджера Уотерса», — сообщил Полянский.
После начала полномасштабной войны в Украине Уотерс назвал президента США Джо Байдена «военным преступником», заявив, что тот «разжигает огонь в Украине». Также Уотерс написал два открытых письма первой леди Украины Елене Зеленской. Он призвал ее заставить мужа пойти на переговоры с Россией.
Кроме того, Уотерс обращался с открытым письмом и к президенту РФ Владимиру Путину. «Я знаю некоторых людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу, начиная с Польши и остальных стран Балтии. Если так и есть, идите на *** [к черту], и мы все могли бы перестать играть в отчаянно опасную ядерную игру, в которой, кажется, так комфортно ястребам по обе стороны Атлантики», — говорилось в письме.
Украина вернула 128 детей (из более чем восьми тысяч), которых принудительно вывезли в Россию после начала войны
Об этом «Укринформу» рассказала глава департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины Юлия Усенко.
«Вы спросите, почему такая маленькая цифра по сравнению с количеством тех, кто находится в депортации? Но для нас это не цифра — это 128 детских жизней. За их возвращением на родину — большое число людей, которые месяцами работают, чтобы вернуть хотя бы одного ребенка. Это много рисков, в том числе и для тех, кто помогает в этом. О том, кто эти люди, и как все происходит, я сейчас говорить не могу, потому что это не просто навредит процессу возвращения детей, но может стоить кому-то жизни», — отметила Усенко.
По ее словам, «Украина делает все возможное, но, к сожалению, этого недостаточно». «Привычные инструменты дипломатии не действуют, требования международного гуманитарного права на агрессора не действуют», — добавила Усенко.
В октябре 2022 года уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук сообщала, что в РФ вывезли по меньшей мере 8709 украинских детей.
Байден вновь пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Президент США Джо Байден выступил перед представителями обеих палат Конгресса с традиционной ежегодной речью «О состоянии государства» (State of the Union). Часть своего выступления он посвятил нападению России на Украину, пишет украинское издание «Громадське».
Байден заявил, что российское вторжение стало «тестом для Америки, для всего мира». «Будем ли мы отстаивать суверенитет, право людей жить свободными от тирании? Будем ли мы отстаивать защиту демократии? Спустя год мы знаем ответ: да, мы будем! И да, мы это сделали!» — заявил Байден.
По его словам, США объединили НАТО и построили глобальную коалицию поддержки Украины. «Мы поддерживаем народ Украины. Мы будем поддерживать вас [украинцев] так долго, как это потребуется», — добавил президент США.
Ирпень. «Кладбище» машин, сожженных во время российского наступления весной 2022 года
The Bell: в России впервые с начала войны предложили увеличить налоги для бизнеса
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил увеличить в 2023 году 20%-ный налог на прибыль российских компаний на 0,5 процентных пункта, сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения. Так РСПП ответил на предложение правительства РФ выделить в федеральный бюджет около 200-250 миллиардов рублей.
По данным издания, в декабре Минфин и Федеральная налоговая служба предложили бизнесу «задним числом» доплатить налог на прибыль за 2022 год с положительной курсовой разницы. По расчетам РСПП, вся экономика в таком случае вынуждена будет в этом году доплатить 1,8 триллиона рублей налога на прибыль, из которых почти 270 миллиардов рублей пойдут в федеральный бюджет.
Как отмечает издание, на фоне падения курса рубля, вызванного российским вторжением в Украину, власти страны разрешили компаниям с 2022 по 2024 год не учитывать при уплате налога на прибыль положительную курсовую разницу до того, как они не погасят кредит в валюте или закроют валютный депозит. После того, как курс рубля стал укрепляться, региональные бюджеты потеряли серьезную статью дохода, поступающего от крупных экспортеров.
Федеральный бюджет России в январе 2023 года исполнили с дефицитом 1,776 триллиона рублей, что в 14 раз превышает его объем в январе 2022 года.
В 2022 году от российского гражданства отказались больше 4300 человек. Это максимум за три года
Свыше четырех тысяч человек в 2022 году отказались от гражданства РФ, сообщает РБК, ссылаясь на МИД России.
По данным дипломатических представительств и консульских учреждений РФ за рубежом, за 2022 год от российского гражданства отказались 4306 человек. Это максимальный показатель за последние три года: в 2020-м так поступили 3877 человек, в 2021-м — 4055. При этом в 2019 году от российского гражданство отказывались несколько больше — 4356 человек.
«С учетом того, что в 2020-2021 годах ввиду санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается», — заявили в департаменте информации и печати МИД России.
Неделю назад, 31 января, МВД РФ сообщило, что в 2022 году внутри России от российского гражданства отказались 40 человек.
Накануне вечером российская армия обстреляла центр Харькова
По словам мэра города Игоря Терехова, всего было нанесено шесть ракетных ударов. Четыре ракеты (предварительно, С-300) попали в гражданский промышленный объект, заявил глава областной администрации Олег Синегубов.
В свою очередь, Генштаб ВСУ сообщил, что по гражданской инфраструктуре Харькова было нанесено пять ракетных ударов. О погибших и пострадавших не сообщалось.
Игорь Терехов заявил, что под обстрелом оказался в том числе центральный парк Харькова.
Привет. Сегодня 350-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Мы, как и каждый день этой войны, следим за событиями на фронте и вокруг него.