Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин во время войны (как и можно было догадаться) продолжает очень хорошо зарабатывать на сомнительных бизнесах  Главное из расследования изданий «Верстка» и «Можем объяснить»

Anadolu Agency / Vida Press

Основанная бизнесменом Евгением Пригожиным ЧВК Вагнера в 2022 году оказалась одним из ключевых участников полномасштабной войны в Украине. На этом фоне влияние и доходы Пригожина значительно выросли, следует из совместного расследования «Верстки» и «Можем объяснить».

Так, за 2022 год компании, связанные с Пригожиным и занимающиеся поставками питания в сферах образования и здравоохранения, заработали более 91 миллиарда рублей. При этом суммарный доход этих же компаний за последние десять лет составлял около 185 миллиардов.

Все эти деньги были получены в Москве и Московской области. Как обращают внимание журналисты, структуры, связанные с Пригожиным, за последние десять лет получили 94,8% всех контрактов на школьное питание в Москве, несмотря на то, что к качеству их продукции неоднократно возникали нарекания.

Помимо этого, в расследовании говорится, что незадолго до войны связанная с Пригожиным компания «Мегалайн» получила в подмосковном Щелково объекты недвижимости Минобороны РФ общей площадью 64 тысячи квадратных метров, в том числе земельные участки, солдатскую казарму, солдатскую столовую, клуб, учебное здание, плац, склады стройматериалов, лесопилку и другое. Стоимость некоторых объектов была серьезно занижена, выяснили авторы расследования, из-за чего российский бюджет на этой сделке мог потерять более 138 миллионов рублей.

Отдельно журналисты обратили внимание на активы семьи Пригожина в Санкт-Петербурге. Так, по данным авторов расследования, сыну Пригожина Павлу принадлежит особняк, расположенный в коттеджном поселке «Северный Версаль». Его стоимость оценивается в 90–95 миллионов рублей.

В этом же поселке находится многофункциональный комплекс «Лахтинский пассаж». Примерная стоимость объекта может достигать 260 миллионов рублей. Формальным владельцем участка земли, на котором расположен комплекс, является фирма «Бета». Владеет ли «Бета» самим комплексом, не уточняется. Эту компанию создал Евгений Пригожин в 2005 году, а сейчас ее единственным учредителем является его сын Павел. На конец 2021 года прибыль компании, в которой числились три человека, составила почти 37 миллионов рублей.

Также сообщается, что Павлу Пригожину через его компанию «Лахта Парк» принадлежит еще один дом, расположенный недалеко от «Северного Версаля». Его стоимость журналисты оценили в 65 миллионов рублей.

Помимо этого, в том же поселке находится дом самого Пригожина площадью 550 квадратных метров, примерная стоимость которого составляет около 50–55 миллионов рублей, а рядом с ним находится имение супруги бизнесмена. В 2016 году Фонд борьбы с коррупцией оценил стоимость двух особняков и участка, принадлежащих Любови Пригожиной, в 600 миллионов рублей.

В «Северном Версале» расположен и дом старшей дочери Пригожина. Журналисты оценили его стоимость в 50 миллионов рублей. Таким образом, только в коттеджном поселке Пригожины владеют недвижимостью примерно на один миллиард рублей, заключает «Верстка».

«Северным Версалем» активы Пригожина в Санкт-Петербурге не ограничиваются. В расследовании упоминаются несколько объектов, которые были куплены малоизвестными компаниями, появившимися незадолго до сделки. Так, в 2021 году компания «Реал Эстейт» приобрела участок в самом центре Санкт-Петербурга за 500 миллионов рублей, чтобы возвести на нем бизнес-центр площадью около 30 тысяч квадратных метров. В этой компании на конец 2021 года работал всего один человек, а прибыль за год до покупки земельного участка составила 3,9 миллиона рублей. По данным издания «Деловой Петербург», за «Реал Эстейт» стоит Евгений Пригожин.

Недостроенный бизнес-центр «Морская столица», где в 2022 году открылось бизнес-пространство «ЧВК Вагнер Центр», был куплен также через ранее никому не известное акционерное общество «Ритейл», созданное незадолго до подписания договора купли-продажи. Сейчас только кадастровая стоимость объекта составляет 4,38 миллиарда рублей.

Через малоизвестную компанию «Бизнеспроф» с единственным акционером в 2018 году был приобретен и бизнес-центр Sinop на Синопской набережной в Петербурге, кадастровая стоимость которого составляет более 1,2 миллиарда рублей. По данным журналистов, уставной капитал компании, бенефициаром которой является Павел Пригожин, на момент покупки Sinop составлял всего 10 тысяч рублей. По состоянию на конец 2021 года на балансе компании находились активы стоимостью 2,5 миллиарда рублей. «Верстка» уточняет, что изданию не удалось связаться ни с «Бизнеспроф», ни с Павлом Пригожиным.

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