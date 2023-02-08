Следствие по делу рейса MH17 считает, что Путин лично принял решение об отправке в Донбасс «Бука» (из него был сбит малайзийский «боинг»)

Международная следственная группа по делу о гибели в небе над Донбассом в 2014 году «имеет веские основания полагать», что президент РФ Владимир Путин лично санкционировал поставку в самопровозглашенную ДНР зенитно-ракетной системы «Бук», из которой затем была выпущена ракета по малайзийскому «боингу». Об этом, как пишет АР, заявили 8 февраля представители Объединенной следственной группы на пресс-конференции в Гааге.

Однако, констатировали они, на данном этапе следствие достигло своих пределов и приостановлено. «Несмотря на то, что было обнаружено много новой информации о различных причастных лицах, доказательства на данный момент недостаточно конкретны, чтобы привести к новым судебным преследованиям», — было объявлено на пресс-конференции.

Как добавили представители прокуратуры Нидерландов, пока Владимир Путин остается президентом РФ, у него сохраняется иммунитет от криминального преследования и он не может быть подозреваемым в рамках расследования.

На пресс-конференции по делу MH17 также поставили запись телефонного разговора Владимира Путина с главой самопровозглашенной ЛНР Игорем Плотницким, состоявшимся в ноябре 2017 года. Эта беседа, считают следователи, показывает, насколько сильно Путин был лично вовлечен в действия сепаратистов в Донбассе.

В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно приговорил к пожизненному заключению двух граждан РФ Игоря Гиркина (Стрелков) и Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко, обвиняемых по делу о крушении рейса MH17. Их также обязали выплатить компенсацию родственникам погибших в размере 16 миллионов евро. Четвертый фигурант дела, гражданин РФ Олег Пулатов, был полностью оправдан. Суд также указал, что в 2014 году, когда был сбит малайзийский «боинг», самопровозглашенная ДНР находилась под контролем России. Она получала российское оружие и финансирование, кроме того, российские войска вели боевые действия в Донбассе.

Несмотря на вынесенный вердикт, международное следствие решило продолжить свою работу, чтобы найти новых подозреваемых по делу. Россия отрицает свою причастность к крушению «боинга».

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