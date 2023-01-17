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Власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания для иностранцев, которые находятся в стране без визы. Соответствующее постановление правительства опубликовано в банке нормативных правовых актов.

Согласно новым правилам, граждане стран-членов смогут находиться в Казахстане в течение 90 дней в рамках 180-дневного периода. Иностранцы больше не смогут продлевать срок законного пребывания в стране, просто выезжая за границу и возвращаясь снова.

На людей, прибывших в Казахстан по визе или оформивших разрешение на временное проживание, новые правила распространяться не будут. Для них срок пребывания в стране будет ограничиваться лишь сроком действия этих документов, отмечает Tengrinews.

Новые правила вступят в силу 26 января 2023 года.

Казахстан стал одним из главных направлений для россиян после начала мобилизации в РФ. По данным министерства внутренних дел Казахстана, только за первую неделю мобилизации в страну въехало чуть менее ста тысяч россиян. Всего за 2022 год в Казахстан въехали 2,9 миллиона граждан России. Сколько из них решили остаться в стране, неизвестно.

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