Заблокирован сайт Московской Хельсинкской группы. Это старейшая правозащитная организация России, недавно ликвидированная решением суда

В России заблокировали сайт Московской Хельсинкской группы (МХГ). На это обратил внимание проект «Роскомсвобода».

Там отметили, что сайт заблокирован со всеми доменами и поддоменами. Причина ограничения доступа не сообщается.

В конце января Мосгорсуд удовлетворил иск министерства юстиции РФ о прекращении деятельности МХГ.Организацию обвинили в том, что она нарушила закон об общественных объединениях, ведя деятельность вне Московского региона.

Московская Хельсинкская группа — старейшая из правозащитных организаций России. Она была создана в 1976 году и подвергалась постоянным преследованиям со стороны силовых ведомств СССР. С 1976 по 1982 год были осуждены восемь членов МХГ, еще шесть были вынуждены эмигрировать. В 1982-м организация объявила о роспуске и продолжила работу только в 1989-м.

Минюстр РФ подал иск о ликвидации МХГ в конце декабря 2022 года. После этого в организации заявили, что «Московская Хельсинкская группа была, есть и будет независимо от желания властей».

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