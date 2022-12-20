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Министерство юстиции России подало в Московский городской суд иск о ликвидации правозащитной организации Московская Хельсинкская группа (МХГ). Эту информацию «Интерфаксу» подтвердили в суде.

«Исковое заявление зарегистрировано сегодня. Решается вопрос о его принятии и назначении к слушанию», — сообщили там.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила «Интерфаксу», что иск был подан по «формальному признаку» — из-за того, что МХГ, являясь московской региональной организацией, якобы участвовала в мероприятиях в других регионах.

О подаче иска также сообщается на сайте МХГ. Причины подачи иска со стороны Минюста там описаны так:

Минюст указывает на то, что в нарушение Федерального закона об общественных объединениях МХГ вне Московского региона, устав организации не соответствует актуальным требованиям законодательства, и вместе с тем в ходе внеплановой проверки Минюста не был предоставлен полный пакет требуемых документов.

Минюст посчитал данные нарушения грубыми и «неустранимыми законным образом» и сочло необходимым ликвидировать МХГ и запретить ее деятельность на территории России, говорится на сайте организации.

Обновлено. Московская Хельсинкская группа планирует оспорить ликвидацию организации, заявил изданию «Подъем» сопредседатель МХГ Вячеслав Бахмин. «Несомненно, мы будем использовать все правовые средства, чтобы оспорить будущие решения суда, но особых надежд на это нет. <…> Мы считаем, что [выявленные] нарушения вполне устранимы, их недостаточно, чтобы принимать такое жесткое и необратимое решение [о ликвидации]. Где-то к весне нас не будет на правовом поле Минюста», — сказал он.

— старейшая из ныне действующих правозащитных организаций России. Она была создана в 1976 году. Одним из ее соучредителей была известная правозащитница Людмила Алексеева. Она возглавляла МХГ с 1996 года до своей смерти в 2018 году.

В 2012 году, после принятия закона об «иностранных агентах», МХГ отказалась от зарубежных грантов.

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