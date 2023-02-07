Война Триста сорок девятый день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 февраля читайте здесь.
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Джо Байден может посетить Польшу в годовщину российского вторжения в Украину
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех человек, знакомых с планами поездки. Они отметили, что окончательное решение о визите еще не принято.
Посол Эстонии в РФ покинул свою резиденцию рано утром
С 7 февраля дипломатические отношения между Россией и Эстонией понижены до уровня временных поверенных.
В Днепропетровской области в результате российского обстрела обесточена обесточена одна из насосных станций, сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Из-за этого без воды остались около 60 тысяч человек в девяти населенных пунктах.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки российские войска нанесли шесть ракетных и 24 авиационных удара, аа также 75 обстрелов из РСЗО, в том числе по гражданским объектам.
- Угроза дальнейших авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.
- Основные силы россияне сосредотачивают на купянском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях.
- В течение суток авиация ВСУ нанесла девять ударов по районам сосредоточения живой силы и боевой техники россиян и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
- В контролируемой Россией части Херсонской области помещение психоневрологического пансионата было отдано под госпиталь, поскольку российская армия, как заявляется, несет потери.
В условиях войны оперативно проверить и независимо подтвердить такие заявления невозможно.
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