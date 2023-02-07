«Украину открыто призывают захватывать наши территории». Шойгу — о поставках наступательного оружия Киеву
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страны НАТО, поставляющие Украине наступательное вооружение, пытаются затянуть конфликт. Об этом, как пишет «Интерфакс», он сказал на селекторном совещании Минобороны.
«США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации», — заявил Шойгу.
На том же совещании министр обороны сообщил, что российские войска заняли семь населенных пунктов на донецком и запорожском направлениях: Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку. Шойгу утверждает, что в январе Вооруженные силы Украины потеряли более 6,5 тысячи человек, 341 танк, 26 самолетов и семь вертолетов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.