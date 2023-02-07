Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страны НАТО, поставляющие Украине наступательное вооружение, пытаются затянуть конфликт. Об этом, как пишет «Интерфакс», он сказал на селекторном совещании Минобороны.

«США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории . Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации», — заявил Шойгу.

На том же совещании министр обороны сообщил, что российские войска заняли семь населенных пунктов на донецком и запорожском направлениях: Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку. Шойгу утверждает, что в январе Вооруженные силы Украины потеряли более 6,5 тысячи человек, 341 танк, 26 самолетов и семь вертолетов.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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Война Триста сорок девятый день

Хроника войны

Война Триста сорок девятый день