США объявили, что выделят Украине новый пакет военной помощи на два миллиарда долларов

Министерство обороны США объявило, что выделит Украине новый пакет военной помощи в размере 2,175 миллиарда долларов.

Полный список того, что войдет в пакет, опубликовал журналист Foreign Policy Джек Деч. Список включает зенитные ракетные комплексы Hawk, ракеты для установок HIMARS, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Также в списке значатся 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, минометные боеприпасы, 181 бронетранспортер с защитой от мин, две тысячи противотанковых ракет.

Агенство Reuters ранее сообщило, что США в рамках нового пакета помощи передадут ракеты, способные поражать цели на расстоянии 150 километров.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Украине нужны дальнобойные ракеты, и страна готова дать Западу гарантии, что их не будут применять по целям на российской территории. По словам министра, у Украины «достаточно целей на временно оккупированной территории». К таким территориям Киев в том числе относит Крым.

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