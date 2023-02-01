Reuters: США планируют передать Украине ракеты, способные поражать цели на расстоянии 150 километров
Власти США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, в который войдут в том числе ракеты большей дальности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
По данным агентства, речь идет о ракетах GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) производства компаний Boeing и Saab Group. Их дальность составляет 150 километров. Ракеты GLSDB можно запускать в том числе с установок HIMARS.
О новом пакете помощи могут объявить уже на этой неделе, пишет Reuters. По словам источников издания, он также будет включать в себя вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Сейчас в Украину для установок HIMARS поставляются ракеты GMLRS, дальность которых составляет около 80 километров. Киев неоднократно просил у США ракеты ATACMS дальностью около 300 километров, но пока не получил их.
18 января The New York Times сообщила, что в администрации президента США постепенно смягчают позицию по вопросу предоставления Украине средств, которые позволят наносить удары по целям в Крыму.