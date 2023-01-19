NYT: США рассматривают возможность помощи Украине с ударами по Крыму

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В администрации президента США постепенно смягчают позицию по вопросу предоставления Украине средств, которые позволят наносить удары по целям в Крыму, пишет The New York Times.

Соединенные Штаты с момента аннексии полуострова Россией заявляют, что Крым — территория Украины. Однако с начала войны США отказывались предоставлять Киеву средства, которые позволили бы наносить удары по целями на полуострове. Военные и чиновники президентской администрации в частных разговорах, пишет NYT, ставили под сомнение целесообразность ударов Украины по Крыму, считая, что у ВСУ есть более подходящие цели в других частях фронта.

Теперь же, по данным издания, отношение изменилось. В администрации Байдена склоняются к мнению, что если украинские войска смогут заставить Россию почувствовать риск потери контроля над Крымом, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах. Среди американских чиновников и экспертов также ослабли опасения, связанные с угрозой нанесения Россией ответного удара тактическим ядерным оружием, при этом, по их мнению, риск такого сценария все еще сохраняется.

Как подчеркивается в статье, речь по-прежнему не идет о предоставлении Украине ракет, дальность полета которых позволяет наносить удары по целям в Крыму. Однако обсуждается возможность использования другого поставляемого оружия, в том числе РСЗО HIMARS и бронемашин Bradley, для атаки ключевых для полуострова путей снабжения, например, Крымского моста.

8 октября на Крымском мосту, связывающем полуостров с Краснодарским краем России, произошел взрыв. Было разрушено несколько пролетов автомобильной части моста. Российская сторона обвинила в произошедшем украинские спецслужбы, в Киеве причастность к взрыву на Крымском мосту официально не признали.

Украинские власти неоднократно говорили, что одна из их целей — возвращение Крыма. Власти России, в свою очередь, заявляли, что готовы применить все имеющиеся у них средства, чтобы не допустить ударов по полуострову.

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