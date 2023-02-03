Война Триста сорок пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 февраля читайте здесь.
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«Новая газета Европа»: с начала войны приграничные регионы России подверглись обстрелам не меньше 350 раз
От бомбежек пострадали 168 мирных жителей (36 из них погибли) и больше тысячи жилых домов, школ и инфраструктурных объектов, подсчитала «Новая газета Европа» 2 февраля.
О чем еще говорится в статье издания:
- В марте 2022 года до приграничных сел РФ долетали единицы снарядов, то в январе власти сообщали об атаках в среднем по 1,5 раза в сутки.
- Сильнее всего от обстрелов страдает Белгородская область, где, по данным губернатора, атакам подверглись более 50 населенных пунктов.
- Город Шебекино в Белгородской области попадал под обстрел как минимум 27 раз. Жертвами стали 22 человек, пять из них умерли. Обстрелы разрушили 66 частных и 11 многоквартирных домов, торговый центр и рынок.
- Власти Курской области за год войны сообщили об обстрелах 100 раз, Брянской области — 39 раз, Крыма — 36 раз.
Суд в США разрешил конфисковать 5,4 миллиона долларов у Константина Малофеева. Их могут направить на восстановление Украины
Суд в США разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену, основателю канала «Царьград» Константину Малофееву, сообщает Reuters.
Прокуратура Нью-Йорка добивалась ареста средств на счете в денверском Sunflower Bank, которые, как утверждают власти США, Малофеев пытался перевести партнеру в нарушение санкций. В комментарии российскому Forbes сам бизнесмен заявил, что речь идет о деньгах, замороженных еще в 2014 году.
Как отмечает Reuters, это первое подобное решение суда с тех пор, как в 2022 году Минюст США создал специальную группу, которая отслеживает соблюдение санкций против России и может накладывать временный арест на активы россиян. Это решение суда также открывает путь для возможного использования конфискованных средств для восстановления Украины.
Daily NK: Северная Корея отправит военных на восстановление Донбасса
Правительство КНДР приказало северокорейским торговым компаниям в России отправить часть своего персонала на оккупированные украинские территории для участия в восстановительных работах. Об этом со ссылкой на источник в РФ пишет южнокорейское издание Daily NK.
Такое распоряжение среди прочих получили компании, связанные с Минобороны КНДР. Им предписано отобрать мужчин в возрасте от 19 до 27 лет, при этом не гражданских лиц, а военных или полицейских.
Предполагается, что первые 300-500 граждан КНДР приедут в оккупированные регионы Украины в середине февраля или к марту. В приказах не уточняется, какие именно задачи будут поставлены перед северокорейскими военными в Украине, но их вряд ли привлекут в боевым действиям, пишет издание.
После вторжения России в Украину КНДР поддерживала Москву. Северная Корея голосовала против осуждающих Россию резолюций в ООН и единственная в мире официально поддержала итоги «референдумов», после которых были аннексированы территории Украины.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
В украинском Генштабе не подтвердили захват города Николаевка в Донецкой области, о котором накануне заявила ЧВК Вагнера.
- За сутки противник нанес четыре ракетных удара (два из них — по гражданской инфраструктуре Краматорска), пять авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из РСЗО по гражданским объектам в Херсонской и Николаевской областях. От ударов погибли и получили ранения мирные граждане.
- ВС РФ несут большие потери, но не прекращают наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- Отражены атаки в Стельмаховке, Невском и Белогоровке Луганской области, а также в Верхнекаменском, Николаевке, Красной Горе, Парасковиевке, Бахмуте, Ивановском и Курдюмовке в Донецкой области.
- Авиация ВСУ за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения противника. Также был уничтожен российский БПЛА типа «Мерлин». А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, три района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов противника.
В условиях войны оперативно проверить достоверность таких заявлений невозможно.
Мы возобновляем онлайн о событиях вокруг полномасштабной российско-украинской войны. Сегодня 345-й день этого конфликта.