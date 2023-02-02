Война Триста сорок четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 февраля читайте здесь.
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Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Писатель Борис Акунин рассказал, что прокуратура потребовала снять его имя с афиш в одном из российских театров. О каком театре идет речь, писатель не уточнил.
«Сегодня позвонили из еще одного театра, где идет постановка по моей книжке. Прокуратура настоятельно рекомендует снять имя автора, иначе будут неприятности. Что делать, спрашивает меня бедный театр: снимать имя или закрывать спектакль. Конечно, снимайте, отвечаю. Эти безымянные афиши и программки — отличные агитлистовки, а также будущий объект коллекционирования маразмов путинской эпохи», — заявил Акунин.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины уточнила информацию о погибших и пострадавших в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске.
По последним данным, погибли три человека, еще 18 человек пострадали, восемь из них госпитализированы. Еще двух человек спасли.
Из-за ракетного удара разрушен один подъезд четырехэтажного дома с первого по четвертый этажи. Из-за удара также загорелись припаркованные автомобили.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
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Президент РФ Владимир Путин собирается выступить с посланием Федеральному собранию близко к годовщине войны. Мы выяснили, какие тезисы готовят для него в Кремле и правительстве.
Как рассказали два источника «Медузы», близких к Кремлю, текст послания по-прежнему в разработке; свои предложения к нему готовят сотрудники правительства РФ, Совета безопасности и политического блока администрации президента. По утверждению собеседников «Медузы», планируется, что Путин в своем выступлении «уделит особое внимание» государственной поддержке участников «спецоперации» (так российские власти называют вторжение в Украину) и захваченным украинским территориям — в частности, он может рассказать о планах по их «восстановлению и развитию».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки российские войска нанесли четыре авиационных и шесть ракетных ударов, четыре из которых — по гражданской инфраструктуре Славянска, Краматорска и Дружковки Донецкой области. Также ВС РФ совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. От российских ударов погибли мирные люди.
- Российские войска активно ведут разведку, на отдельных направлениях силы РФ готовятся к наступлению. Несмотря на большие потери, российская сторона продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- Украинские силы отразили российские атаки возле следующих населенных пунктов: Новоселовское, Площанка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области, а также Спорное, Белогоровка, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут и Клещеевка Донецкой области.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Краматорск
Спасатели разбирают завалы в поисках выживших в разрушенном жилом доме в центре Краматорска, в который вечером 1 февраля попала ракета.
В Краматорске ракета попала в жилой дом. Погибли два человека
В полиции Украины заявили, что вечером 1 февраля российские войска ударили по жилому сектору Краматорска ракетой «Искандер-К». Повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных домов, один из них полностью разрушен. Разбор завалов продолжается.
Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что погибли два человека. Еще 21 человек пострадал.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
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