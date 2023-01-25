МОК предложил допустить до международных соревнований спортсменов из России, если они не поддерживали войну

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Международный Олимпийский комитет призвал спортивные федерации допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий — в том числе, при условии того, что они не поддерживают войну. Об этом заявила пресс-служба МОК.

«Только спортсмены, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию, могут участвовать в соревнованиях. Это означает, что, во-первых, соревноваться могут только те, кто не выступал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине, во-вторых, только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения», — говорится в заявлении организации.

В МОК отметили, что «ни одному спортсмену нельзя препятствовать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта».

В Олимпийском комитете России раскритиковали предложения МОК. Там назвали новое предложение «попыткой сделать шаг в сторону спортсменов», которая одновременно является «двумя шагами в противоположном направлении».

«Мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену», — говорится в заявлении ОКР.

В феврале 2022 года, через несколько дней после вторжения российских войск в Украину МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Тогда же МОК потребовал от спортивных организаций по всему миру отказаться от проведения мероприятий в России и Беларуси и не демонстрировать их флаги. В декабре 2022 года организация оставила эти ограничения в силе.