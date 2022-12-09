Международный олимпийский комитет оставил в силе санкции против России и Беларуси. Они пропустят Олимпиаду-2024

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Большинство участников саммита Международного олимпийского комитета (МОК) выступили за то, чтобы оставить в силе санкции, наложенные на спортсменов из России и Беларуси после российского вторжения в Украину.

Ограничения предусматривают, что:

в России и Беларуси нельзя проводить международные соревнования;

на любых спортивных мероприятиях и встречах нельзя демонстрировать флаги, гимны, цвета или любые другие обозначения этих стран.

Из решения МОК следует, что российская и белорусская сборные не смогут принять участие в летней Олимпиаде 2024 года во Франции, отмечает . При этом российским и белорусским спортсменам разрешается выступать под нейтральным флагом или за команды других стран.

В сообщении МОК сказано, что олимпийское движение вынуждено «приняло защитные меры» и отказалось приглашать спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования, в том числе потому, что не могло гарантировать их безопасность в некоторых странах.

В организации отметили, что все спортсмены должны быть защищены от политического вмешательства, но организация была вынуждена запретить участие россиян и белоруссов «только из-за их паспорта».

После вторжения России в Украину МОК призвал спортивные организации по всему миру отказаться от проведения мероприятий в России и Беларуси, не вывешивать их флаги, а также запретить спортсменам из этих стран выступать на международных соревнованиях. Большинство спортивных федераций и ассоциаций поддержали эти рекомендации.