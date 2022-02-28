Всемирная федерация тхэквондо решила отозвать почетный черный пояс Путина. МОК рекомендовал запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях

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Всемирная федерация тхэквондо на фоне российского вторжения в Украину решила отозвать почетный черный пояс девятого дана, присвоенный президенту России Владимиру Путину в ноябре 2013 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Федерация объявила, что на своих мероприятиях не будет вывешивать национальные флаги и включать гимны России и Беларуси, а также организовывать соревнования на территориях этих стран и признавать их результаты.

Ранее такие рекомендации всем международным спортивным федерациям дал Международный олимпийский комитет.

В свою очередь сам МОК выступил с новым призывом к спортивным федерациям — не разрешать выступать в международных соревнованиях российским и белорусским спортсменам и не приглашать на них официальных лиц этих стран.

Кроме того, комитет объявил, что отзывает олимпийские ордена у Путина, зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко и замглавы администрации российского президента Дмитрия Козака.

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