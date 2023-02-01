Война Триста сорок третий день. Онлайн «Медузы»

новости

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 января читайте здесь.

Главные новости:

Джо Байден и Владимир Зеленский могут встретиться в Польше, сообщили польские СМИ.

По данным Reuters, США планируют передать Украине ракеты, способные поражать цели на расстоянии 150 километров.

В России вступил в силу указ Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

Зеленский предупредил о новых кадровых перестановках в органах власти Украины.

Глава МИД Литвы призвал страны ЕС выслать российских послов.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!