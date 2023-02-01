Война Триста сорок третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 января читайте здесь.
Главные новости:
- Джо Байден и Владимир Зеленский могут встретиться в Польше, сообщили польские СМИ.
- По данным Reuters, США планируют передать Украине ракеты, способные поражать цели на расстоянии 150 километров.
- В России вступил в силу указ Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.
- Зеленский предупредил о новых кадровых перестановках в органах власти Украины.
- Глава МИД Литвы призвал страны ЕС выслать российских послов.
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Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который подвергся критике из-за новогоднего поздравления с пляжа в Мексике, заявил, что в ближайшее время поедет на войну волонтером.
«В зону СВО я отправляюсь на днях в качестве волонтера, на передовую, но без оружия в руках. И это было запланировано еще в прошлом году», — заявил депутат в интервью РИА Новости.
Накануне Васильев распространил видео: он стоит в поле и показывает украинскую листовку с призывом сдаться, которую, по его словам, сбросили с беспилотника. Некоторые СМИ, в том числе и «Медуза», допустили, что Васильев уехал на войну. В беседе с РИА Новости курский депутат не стал раскрывать место съемки, но отметил, что это была рабочая командировка.
Президент США Джо Байден во время визита в Польшу, намеченного на конец февраля, возможно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила польская «Dziennik Gazeta Prawna».
По данным издания, встреча может пройти в приграничном городе Жешув или в Варшаве при участии президента Польши Анджея Дуды.
Ожидается, что на этой встрече Зеленский представит мирный план и призовет провести международную конференцию по Украине, сообщил газете дипломатический источник в Киеве.
1 февраля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.
Указ запрещает поставки нефти компаниям и физическим лицам, если в соответствующих контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».
Соглашение о потолке цен на российскую нефть, перевозимую по морю в страны Евросоюза, Австралию и страны «Большой семерки», начало действовать 5 декабря 2022 года. Эти страны договорились покупать и перевозить нефть из России только, если цена не превышает 60 долларов за баррель. Сейчас в ЕС, по данным СМИ, обсуждают повышение потолка цен до 100 долларов за баррель.
Американский производитель оружия General Atomics предложил продать Украине два боевых беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар, сообщает The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, если украинские власти примут это предложение, то Киеву придется заплатить еще около десяти миллионов долларов за подготовку и доставку беспилотников в Украину, а затраты на техническое обслуживание составят около восьми миллионов долларов в год.
Власти США и Украины это не комментировали.
Глава МИД Литвы призвал страны ЕС выслать послов России
«Не имеет смысла иметь посла, российского посла, в какой-либо европейской столице. В большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, который покрывает военные преступления и в целом продвигает программу геноцида», — заявил Габриэлюс Ландсбергис 31 января.
Бахмут, Донецкая область
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью Sky News, что Россия «готовится к максимальной эскалации».
«Она стягивает все возможное, проводит учения и тренировки. Я могу сказать, что мы не исключаем ни одного сценария в ближайшие две-три недели», — сказал Данилов.
Секретарь совета допустил, что президент РФ Владимир Путин предпримет еще одно нападение с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года, — и, возможно, приурочит это к годовщине войны.
Данилов добавил, что самые тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев станут решающими в войне.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Зеленский предупредил о новых увольнениях после «кадрового затишья»
Об этом президент Украины сообщил в видеообращении, опубликованном по итогам 31 января. «Сейчас определенное кадровое затишье… Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах», — заявил Владимир Зеленский.
В конце января в Украине произошли массовые увольнения высокопоставленных чиновников, в том числе в офисе президента.
США планируют передать Украине ракеты, способные поражать цели на расстоянии 150 километров
Власти США, по данным источников Reuters, готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, в который, в частности, войдут ракеты большей дальности. Речь о ракетах GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) производства компаний Boeing и Saab Group. Их дальность составляет 150 километров.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Российские военные не прекращают наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях. ВС РФ несут большие потери. Россияне ведут безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- Украинские силы отразили атаки россиян возле населенных пунктов Ямполовка, Спорное, Раздоловка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка и Парасковиевка Донецкой области.
- За сутки войска России нанесли пять авиационных и шесть ракетных ударов, а также осуществили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Поражена гражданская инфраструктура в Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областях. Остается высокая вероятность российских авиационных и ракетных ударов по всей Украине.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
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