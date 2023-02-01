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Война Триста сорок третий день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 января читайте здесь.

Главные новости:

  • Джо Байден и Владимир Зеленский могут встретиться в Польше, сообщили польские СМИ.
  • По данным Reuters, США планируют передать Украине ракеты, способные поражать цели на расстоянии 150 километров.
  • В России вступил в силу указ Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.
  • Зеленский предупредил о новых кадровых перестановках в органах власти Украины.
  • Глава МИД Литвы призвал страны ЕС выслать российских послов.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который подвергся критике из-за новогоднего поздравления с пляжа в Мексике, заявил, что в ближайшее время поедет на войну волонтером.

«В зону СВО я отправляюсь на днях в качестве волонтера, на передовую, но без оружия в руках. И это было запланировано еще в прошлом году», — заявил депутат в интервью РИА Новости.

Накануне Васильев распространил видео: он стоит в поле и показывает украинскую листовку с призывом сдаться, которую, по его словам, сбросили с беспилотника. Некоторые СМИ, в том числе и «Медуза», допустили, что Васильев уехал на войну. В беседе с РИА Новости курский депутат не стал раскрывать место съемки, но отметил, что это была рабочая командировка.

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Президент США Джо Байден во время визита в Польшу, намеченного на конец февраля, возможно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила польская «Dziennik Gazeta Prawna».

По данным издания, встреча может пройти в приграничном городе Жешув или в Варшаве при участии президента Польши Анджея Дуды.

Ожидается, что на этой встрече Зеленский представит мирный план и призовет провести международную конференцию по Украине, сообщил газете дипломатический источник в Киеве.

1 февраля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

Указ запрещает поставки нефти компаниям и физическим лицам, если в соответствующих контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Соглашение о потолке цен на российскую нефть, перевозимую по морю в страны Евросоюза, Австралию и страны «Большой семерки», начало действовать 5 декабря 2022 года. Эти страны договорились покупать и перевозить нефть из России только, если цена не превышает 60 долларов за баррель. Сейчас в ЕС, по данным СМИ, обсуждают повышение потолка цен до 100 долларов за баррель.

Американский производитель оружия General Atomics предложил продать Украине два боевых беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, если украинские власти примут это предложение, то Киеву придется заплатить еще около десяти миллионов долларов за подготовку и доставку беспилотников в Украину, а затраты на техническое обслуживание составят около восьми миллионов долларов в год.

Власти США и Украины это не комментировали.

Глава МИД Литвы призвал страны ЕС выслать послов России

«Не имеет смысла иметь посла, российского посла, в какой-либо европейской столице. В большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, который покрывает военные преступления и в целом продвигает программу геноцида», — заявил Габриэлюс Ландсбергис 31 января.

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Бахмут, Донецкая область

29 января 2023 года
Marek M. Berezowski / Anadolu Agency / AB​ACAPRESS / ddp images / Vida Press

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью Sky News, что Россия «готовится к максимальной эскалации».

«Она стягивает все возможное, проводит учения и тренировки. Я могу сказать, что мы не исключаем ни одного сценария в ближайшие две-три недели», — сказал Данилов.

Секретарь совета допустил, что президент РФ Владимир Путин предпримет еще одно нападение с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года, — и, возможно, приурочит это к годовщине войны.

Данилов добавил, что самые тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев станут решающими в войне.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Зеленский предупредил о новых увольнениях после «кадрового затишья»

Об этом президент Украины сообщил в видеообращении, опубликованном по итогам 31 января. «Сейчас определенное кадровое затишье… Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах», — заявил Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 342 дня войны
Зе!Президент

В конце января в Украине произошли массовые увольнения высокопоставленных чиновников, в том числе в офисе президента.

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В Украине — массовые увольнения высокопоставленных чиновников Должностей лишились 11 человек. Украинские журналисты связывают отставки с подозрениями в коррупции

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США планируют передать Украине ракеты, способные поражать цели на расстоянии 150 километров

Власти США, по данным источников Reuters, готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, в который, в частности, войдут ракеты большей дальности. Речь о ракетах GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) производства компаний Boeing и Saab Group. Их дальность составляет 150 километров.

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Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

  • Российские военные не прекращают наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях. ВС РФ несут большие потери. Россияне ведут безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях.
  • Украинские силы отразили атаки россиян возле населенных пунктов Ямполовка, Спорное, Раздоловка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка и Парасковиевка Донецкой области.
  • За сутки войска России нанесли пять авиационных и шесть ракетных ударов, а также осуществили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Поражена гражданская инфраструктура в Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областях. Остается высокая вероятность российских авиационных и ракетных ударов по всей Украине.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что вы с нами.