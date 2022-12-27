Путин запретил поставлять российскую нефть покупателям, соблюдающим установленный Западом потолок цен
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Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в ответ на введение потолка цен на российскую нефть.
Указ запрещает поставки нефти компаниям и физическим лицам, если в соответствующих контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».
Запрет на поставки нефти вступает в силу с 1 февраля. Указ также предусматривает запрет на поставки нефтепродуктов — но соответствующую дату должно определить правительство.
Из запрета могут быть сделаны исключения — для этого нужно будет специальное решение президента.
Соглашение о потолке цен на российскую нефть, перевозимую по морю в страны Евросоюза, Австралию и страны «Большой семерки», начало действовать 5 декабря. Эти страны с некоторыми исключениями договорились покупать и перевозить нефть из России только в том случае, если ее цены не превышает 60 долларов за баррель. На Западе объясняют введение этой меры тем, что она сократит поступления в российский бюджет и усложнит для РФ возможность финансирования войны.