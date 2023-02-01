В Саратовской области при проверке систем оповещения о ЧС решили включать звук колоколов. Чтобы «не будоражить население»

В Саратовской области для проверки систем оповещения о чрезвычайных ситуациях вместо стандартного звука сирен стали включать запись звона колоколов, пишет издание FreeNews-Volga.

Как заявили в правительстве региона, это делается для того, «чтобы не будоражить население».

В некоторых городах России власти договариваются с РПЦ о том, чтобы использовать настоящие колокола церквей в случае возникновения реальной ЧС — если вдруг не будет электричества и сирены оповещения не смогут работать.

В Энгельсе в Саратовской области в начале декабря беспилотник атаковал военный аэродром, в результате чего погибли три человека и еще четверо получили ранения. Минобороны РФ заявило, что беспилотник принадлежал ВСУ. Украина официально ответственность за инцидент на себя не взяла. После этого в Энгельсе несколько раз срабатывали сирены «в целях повышения боевой готовности».