В Крыму умер украинский летчик Владимир Топонарь Его судили как виновника самой масштабной катастрофы в истории авиашоу, а после начала войны подозревали в том, что он воевал на стороне России

В январе 2023 года в аннексированном Крыму умер бывший украинский летчик Владимир Топонарь. Почти 20 лет назад суд признал его главным виновником авиакатастрофы во Львове, в результате которой погибли 77 зрителей авиашоу на военном аэродроме «Скнилов». Топонарь провел восемь лет в колонии, после чего поселился под Киевом и продолжал доказывать журналистам свою невиновность. Незадолго до смерти летчика в Украине появились подозрения, что он принимал участие в боевых действиях на стороне России. «Украинская служба Би-би-си» расследовала эти обвинения. «Медуза» пересказывает главное из материала коллег.

Владимир Топонарь родился в 1957 году в небольшом селе в 70 километрах от Донецка. В молодости он изучал двигателестроение в Харьковском авиационном институте, а затем учился на летчика в Черниговском авиационном училище. Позднее он проходил обучение в Центре подготовки летчиков-испытателей, а после развала Советского Союза служил в Крыму в украинских ВВС.

В 1995 году Топонарь попал в пилотажную группу «Украинские соколы», которая выступала на многих авиационных шоу по всему миру. Как пишет «Би-би-си», Топонарь был в числе лидеров группы как по сложности выполняемых фигур, так и по общему количеству часов налета.

Его карьера завершилась летом 2002 года, когда в результате во время авиационного шоу на военном аэродроме «Скнилов» во Львове погибли 77 человек, включая 28 детей, и еще сотни получили ранения.

По итогам расследования украинских властей было установлено, что основной причиной трагедии стала ошибка пилотов. Владимир Топонарь был приговорен к 14 годам лишения свободы, второй пилот Юрий Егоров — к восьми годам. Помимо них сроки в шесть и пять лет лишения свободы получили руководители полетов генерал Анатолий Третьяков и его заместитель Юрий Яцюк, а начальника безопасности полетов Анатолия Лукиных осудили условно. Никто из обвиняемых своей вины не признал.

Топонарь до конца жизни отстаивал свою невиновность, он так и не извинился перед родственниками погибших. В ходе различных интервью он обвинял в произошедшем организаторов шоу, разрешивших самолетам летать над зрителями, руководителей полетов, которые приказали пилоту продолжать демонстрационные упражнения несмотря на то, что он обнаружил неисправность в самолете, а также своего напарника Юрия Егорова, который дернул за рычаг катапультирования.

Полный срок заключения никто из приговоренных не отсидел. Топонарь вышел на свободу в 2013 году, проведя в колонии восемь лет. После этого он поселился в селе Зикрачи Киевской области. В феврале 2022 года он уехал из села в аннексированный Крым. Первым на это обратил внимание бывший руководитель тюремной системы Украины Сергей Старенький. В декабре он писал в фейсбуке, что за два дня до российского вторжения 65-летнего Топонаря из села увезли в Крым на скорой помощи, где он впоследствии якобы присоединился к российским ВВС и даже участвовал в обстрелах Киевской области.

На вопрос «Би-би-си», откуда у Старенького такая информация, он заявил, что получил ее от нескольких источников, но назвать их имена отказался. «Это по словам односельчан, с которыми он жил в селе. Это во-первых. И во-вторых, это по словам осужденных, с которыми он отбывал наказание. То есть они контакт поддерживали, и он им сказал, что сейчас летает [на стороне России]. Они ему звонили, и он им сказал, что обижен на Украину», — сказал собеседник издания.

В своем посте Старенький также обратил внимание на то, что Топонарь долгое время получал российскую пенсию. Родственники бывшего пилота объяснили это тем, что мужчина был прописан в Крыму, поэтому после аннексии полуострова его пенсионное дело осталось на этой территории.

Журналисты «Би-би-си» обращались в правоохранительные органы Украины, где им сообщили, что не располагают данными о том, что Топонарь мог участвовать в войне.

При этом предположения о том, что возрастные пилоты с длительным перерывом в практике могут вновь присоединиться к боевой авиации, не выглядят фантастическими, отмечают авторы материала. Например, в мае 2022 года стало известно о гибели в Украине 63-летнего отставного генерала военно-воздушных сил РФ Канамата Боташева. Его самолет Су-25 был сбит украинскими военными в небе над Луганской областью.

Издание также связалось с единственным сыном бывшего пилота Иваном Топонарем, который, как и его отец, стал военным летчиком. Он принимает участие в боевых действиях с 2014 года и награжден военным орденом Даниила Галицкого «за усердное и безукоризненное служение украинскому народу».

В разговоре с «Би-би-си» Иван Топонарь отверг все обвинения в адрес отца и назвал их «чушью». Он рассказал, что у его отца обнаружили онкологическое заболевание и в середине февраля он поехал в Крым на лечение. По его словам, врачи в Симферополе заявили, что у бывшего пилота неоперабельная опухоль, после чего Топонаря поместили в медицинское учреждение в Керчи. Сын утверждает, что в последние месяцы его отец был прикован к постели и часто терял сознание. Владимир Топонарь умер 21 января 2023 года.

В последних беседах отец и сын, находившиеся по разные стороны фронта, не обсуждали войну, потому что такие телефонные разговоры могли представлять опасность для них обоих. «Он только мне говорил постоянно беречь себя, и все», — рассказал Иван.

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