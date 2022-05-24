«Би-би-си»: в Украине при крушении Су-25 погиб 63-летний российский генерал-майор в отставке, находившийся за штурвалом

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Российский генерал-майор в отставке Канамат Боташев погиб при крушении самолета Су-25, который был сбит украинскими военными в небе над Луганской областью. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на троих его бывших подчиненных, попросивших об анонимности.

Об уничтожении российского Су-25 Генштаб ВСУ сообщил 22 мая. Вскоре, как обратил внимание украинский проект «Милитарный», в одном из пророссийских телеграм-каналов началось обсуждение гибели высокопоставленного летчика, из которого следовало, что погиб именно Канамат Боташев.

Генерал-майору Канамату Боташеву было 63 года. Он ушел на пенсию после того, как в 2012 году в Карелии разбился Су-27, которым он управлял — как утверждало следствие, без надлежащей подготовки и не имея допуска к полетам на таком истребителе. Тогда летчики катапультировались.

По версии обвинения, самолет упал после того, как Боташев велел передать ему управление и начал выполнять фигуры высшего пилотажа. В суде также выяснилось, что Боташева отстранили от полетов в 2011 за похожее нарушение. В 2013 году его приговорили к четырем годам условно и выплате компенсации в размере 5 миллионов рублей.

Почему отставной генерал участвовал в войне в Украине, неизвестно. Минобороны РФ информацию о его гибели не комментировало. Бывшие подчиненные Боташева в разговоре с «Би-би-си» предположили, что он «просто не смог остаться в стороне». Согласно открытым источникам, в Украине погибли по меньшей девять военных старше 50 лет, вышедших в запас.

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