Война Триста сорок второй день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 января читайте здесь.
Главные новости:
- Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен поставлять Украине истребители F-16.
- МВФ спрогнозировал российской экономике рост в 0,3% в 2023 году. В своем предыдущем прогнозе фонд ожидал, что российский ВВП упадет.
- Минобороны РФ предложило ограничить число банков, через которые могут осуществляться выплаты военным.
- Россия готовится к новому наступлению в Украине, пишут аналитики Института изучения войны.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
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В Крыму с 1 апреля начнут бесплатно раздавать земли участникам войны в Украине
Об этом заявил глава аннексированного Россией в 2014 году полуострова Сергей Аксенов.
«Все, кто принимает участие в СВО, неважно, в каких подразделениях служат, крымчане, то есть — все получат земельные участки. С 1 апреля я хочу, чтобы приступили к оформлению каждого индивидуального участка», — сказал Аксенов.
По словам чиновника, на инфраструктуру и коммуникации на этих участках выделено 240 миллионов рублей.
Госсовет Крыма принял закон о выделении земельных участков ветеранам и инвалидам боевых действий в Украине, а также семьям погибших. Обо всех участниках войны речи в документе не шло.
Во Владимирской области осудили мобилизованного, который на несколько дней самовольно покинул учебный центр
Дмитрий Андрианов получил год колонии-поселения.
Мужчину мобилизовали 15 октября, в армии он должен был служить поваром в звании рядового.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Сервис Twitch оштрафовали на четыре миллиона рублей за неудаление «фейков» о войне
Соответствующее решение вынес Мировой суд Таганского района Москвы.
Протокол был составлен, в том числе, за неудаление опубликованного стрима интервью Марка Фейгина с Алексеем Арестовичем.
До этого Twitch был неоднократно оштрафован на общую сумму более 10 млн рублей за публикацию аналогичных стримов.
Суд в России впервые вынес приговор по статье о теракте за поджог военкомата
Об этом сообщает ТАСС.
Суд в Нижневартовске дал 12 лет колонии строгого режима Владиславу Борисенко.
Поджог военкомата был совершен в ночь на 4 мая 2022 года. Спустя неделю Борисенко, а также его предполагаемый сообщник были задержаны.
Первоначально обвиняемым вменяли умышленное повреждение имущества и хулиганство, однако затем дело было переквалифицировано на теракт.
Обвиняемые не отрицали, что совершили поджог, однако отказались признать вину в теракте — они подчеркивали, что сделали это ради денег. По словам сообщника Борисенко, некий человек обещал им от одного до трех миллионов рублей.
Российские власти объявили «Медузу» «нежелательной» организацией. Теперь наши публикации опасно репостить (если вы гражданин РФ), но читать нас можно по-прежнему безо всяких опасений — это не считается ни правонарушением, ни преступлением даже в рамках действующего репрессивного законодательства. Поскольку с марта 2022 года наш сайт, как и сайты других независимых СМИ, заблокирован в России, в этом тексте мы рассказываем, как обойти блокировку — и оставаться на связи с «Медузой».
В Рязанской области на местную жительницу составили протокол о «дискредитации армии» из-за надписи внутри кабинки туалета в ТЦ
Как сообщает Astra, в кабинке было написано: «Путин убийца, войска возвращайтесь домой».
Как полицейские выяснили, кто именно делал надпись внутри кабинки, неясно.
Ежедневная сводка британской разведки
- «За последние три дня Россия, вероятно, перевела свои разведывательные атаки в районе городов Павловка и Угледар в более скоординированное наступление».
- «Эти населенные пункты находятся в 50 километрах к юго-западу от Донецка, и в ноябре 2022 года Россия использовала 155-ю бригаду морской пехоты в безуспешном наступлении в этом районе. Подразделения 155-го полка снова задействованы в составе сил размером не менее бригады, которая, вероятно, продвинулась на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, в течение нескольких месяцев обозначавшей линию фронта».
- «Российское командование, вероятно, пытается разработать новое направление наступления в удерживаемой Украиной части Донецкой области и отвлечь украинские силы от Бахмутского сектора. Существует реальная вероятность, что Россия продолжит добиваться локальных успехов в этом секторе. В то же время, маловероятно, что у России достаточно свободных войск в этом районе, чтобы добиться прорыва, важного в оперативном отношении».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки российские военные нанесли три авиаудара, четыре ракетных удара и более 60 ударов из РСЗО, в том числе по жилым домам в городах Херсон и Очаков.
- Россияне продолжают нести наступательные действия на лиманском и бахмутском направлениях и несут там большие потери.
- Украинская авиация за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских сил. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов.
- Российские военные начали использовать гражданские медучреждения для размещения раненых солдат. В Луганске на территории двух роддомов разместили полевые госпитали, из-за чего обслуживание рожениц перенесли в областной перинатальный центр, где наблюдается катастрофически нехватка места и неблагоприятные условия для родов.
В условиях войны оперативно проверить достоверность таких заявлений невозможно.
МВФ предсказал российской экономике рост в 2023 году. В предыдущем прогнозе фонда говорилось о падении
Согласно прогнозу МВФ, ВВП России в 2023 году вырастет на 0,3%. В октябре 2022 года организация прогнозировала, что российская экономика упадет на 2,3%. В 2024 году, считают в МВФ, ВВП вырастет еще на 2,1%.
Бахмут, Донецкая область
Байден заявил, что США не намерены поставлять Украине истребители F-16
Президент США ответил «нет» на соответствующий вопрос во время пресс-брифинга в Белом доме. Других комментариев он не дал.
Позже представитель администрации Байдена уточнил, что США уже и так поставляют Украине большие объемы вооружений.
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