Война Триста сорок второй день

новости

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 января читайте здесь.

Главные новости:

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен поставлять Украине истребители F-16.

МВФ спрогнозировал российской экономике рост в 0,3% в 2023 году. В своем предыдущем прогнозе фонд ожидал, что российский ВВП упадет.

Минобороны РФ предложило ограничить число банков, через которые могут осуществляться выплаты военным.

Россия готовится к новому наступлению в Украине, пишут аналитики Института изучения войны.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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