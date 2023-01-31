Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16

Соединенные Штаты не намерены поставлять Украине истребители F-16, заявил президент США Джо Байден.

Как сообщает Reuters, Байден ответил «нет» на соответствующий вопрос во время пресс-брифинга в Белом доме.

Позже представитель администрации Байдена уточнил, что США уже и так поставляют Украине большие объемы вооружений.

Власти Украины заявили, что ставят перед собой цель добиться получения западных истребителей, после того как США, Германия и другие страны согласились поставлять Киеву танки.

США ранее уже заявляли, что в данный момент считают отправку самолетов невозможной. При этом европейские дипломаты допускали, что через некоторое время, по мере продолжения боевых действий, эта позиция может измениться.

Читайте также

Западные союзники решились на отправку танков в Украину. Они поставят половину от того количества машин, которое запрашивал Киев Далее на очереди — истребители

Читайте также

Западные союзники решились на отправку танков в Украину. Они поставят половину от того количества машин, которое запрашивал Киев Далее на очереди — истребители