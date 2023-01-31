Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16
Источник: Reuters
Соединенные Штаты не намерены поставлять Украине истребители F-16, заявил президент США Джо Байден.
Как сообщает Reuters, Байден ответил «нет» на соответствующий вопрос во время пресс-брифинга в Белом доме.
Позже представитель администрации Байдена уточнил, что США уже и так поставляют Украине большие объемы вооружений.
Власти Украины заявили, что ставят перед собой цель добиться получения западных истребителей, после того как США, Германия и другие страны согласились поставлять Киеву танки.
США ранее уже заявляли, что в данный момент считают отправку самолетов невозможной. При этом европейские дипломаты допускали, что через некоторое время, по мере продолжения боевых действий, эта позиция может измениться.