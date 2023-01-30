«В принципе, ничего не запрещено». Макрон допустил поставки истребителей Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Нидерланды высказался о возможности передачи Украине западных истребителей. Об этом пишет BFM TV.

«В принципе, ничего не запрещено», — заявил Макрон.

При этом он назвал несколько условий возможных поставок самолетов. В частности, они не должны привести к эскалации конфликта или ослабить французскую армию, а сами самолеты не должны использоваться для ударов по территории России, заявил президент Франции.

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что «табу нет, но это будет большой шаг», если Украина получит истребители от западных стран.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Украинские власти в январе убедили западные страны начать поставки танков, которые Киев просил с начала войны. Теперь, по словам президента Украины Владимира Зеленского, они намерены добиваться поставок самолетов. «Это мечта. И это задача», — заявил украинский лидер 25 января.

26 января издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что западные страны по инициативе Украины, которую поддержали страны Балтии, начали обсуждать возможность поставок истребителей ВСУ. При этом в Вашингтоне, по информации Politico, пока исключают возможность передачи самолетов.

Канцлер Германии Олаф Шольц 30 января раскритиковал дебаты по поводу поставок Украине истребителей, заявив, что в них «возможно, вместо поддержки Украины на первый план выдвигаются внутриполитические мотивы».

Читайте также

Западные союзники решились на отправку танков в Украину. Они поставят половину от того количества машин, которое запрашивал Киев Далее на очереди — истребители

Читайте также

Западные союзники решились на отправку танков в Украину. Они поставят половину от того количества машин, которое запрашивал Киев Далее на очереди — истребители