Танк Leopard 2 на учениях Бундесвера под Мюнстером, 26 сентября 2014 года Alexander Koerner / Getty Images

25 января, в день рождения Владимира Зеленского, западные союзники официально анонсировали долгожданные поставки танков Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Берлин отправит Киеву 14 немецких танков Leopard 2, а также разрешит поставки этих машин другим странам НАТО, у которых они есть на вооружении. В общей сложности Германия и страны-союзницы (в том числе Испания, Польша, Финляндия, Нидерланды, Норвегия) договорились передать Украине 112 танков Leopard. В тот же день Джо Байден заявил, что США поставят Украине 31 танк M1 Abrams.

Как пишет The New York Times, эти заявления стали итогом нескольких недель напряженных закулисных переговоров президента США с канцлером ФРГ и другими европейскими лидерами, которые настаивали на том, что единственным способом разблокировать поток тяжелых вооружений НАТО в Украину станет отправка туда американских танков. Но это и очередной шаг в серии эскалаций, постепенно приближающий США и НАТО к прямому конфликту с Россией, отмечает газета.

В беседах официальные лица ЕС и США признавали, что еще три месяца назад казалось немыслимым, чтобы Байден и Шольц предоставляли такое тяжелое вооружение Украине. Но ситуация на поле боя меняется, поясняют чиновники, и теперь угроза того, что Кремль применит тактическое ядерное оружие в Украине, уменьшилась. Более того, западные партнеры намерены продемонстрировать Владимиру Путину, что его ставка на разобщение европейского единства на фоне прекращения поставок энергоресурсов не сработала.

«Путин рассчитывал, что Европа и Соединенные Штаты станут менее решительными. Эти танки являются еще одним свидетельством нашей неизменной поддержки Украины и нашей уверенности в навыках украинских вооруженных сил», — заявил Байден, анонсируя отправку танков.

Военные пояснили, что закупят танки у компании General Dynamics. Их модернизация займет несколько месяцев. В это же время украинские военные будут обучатся управлению ими. Еще на прошлой неделе Пентагон полностью отвергал возможность поставок M1 Abrams, заявляя, что они слишком сложные, громоздкие и затратные в эксплуатации и ремонте.

Пообещав американские танки, Байден дал политическое прикрытие Шольцу для более быстрой отправки Leopard 2 в Украину — к предполагаемому российскому наступлению на фронте и ответным действиям ВСУ. По оценкам министра обороны Германии Бориса Писториуса, первые немецкие танки могут прибыть в Украину в течение трех месяцев. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что Киеву для весеннего контрнаступления потребуются 300 западных танков.

В частных разговорах Шольц утверждал, что даже спустя восемь десятилетий после Второй мировой войны европейцам будет некомфортно видеть, как немецкие танки снова рвутся в бой — даже ради освобождения украинской территории. Эту же мысль подстегивала российская пропаганда. «Если немцы будут поставлять танки Украине, пусть уж тогда кресты не закрашивают. Чего уж стесняться», — писала главред RT Маргарита Симоньян.

Как Германия не решалась передать танки Украине

Почему Германия медлит с поставками танков Украине и каким кризисом в НАТО это грозит Американские СМИ подводят итоги переговоров на базе Рамштайн, где обсуждали военную помощь Киеву

Как Германия не решалась передать танки Украине

Почему Германия медлит с поставками танков Украине и каким кризисом в НАТО это грозит Американские СМИ подводят итоги переговоров на базе Рамштайн, где обсуждали военную помощь Киеву

Решение о поставке танков Leopard 2 стало победой политического расчета над логистическими соображениями, отмечает NYT. Пентагону нет никакого смысла решать логистические задачи по отправке своих новых танков, когда под боком есть боеспособные, более легкие и маневренные Leopard 2, которые могут быстрее оказаться в Украине и действовать более эффективно.

Как рассказал изданию один из американских чиновников, единственное, чего не учел Пентагон, это сильный страх европейских правительств перед тем, как бы не спровоцировать Россию, не имея прикрытия со стороны США, если они не сделают то же самое [то есть поставят танки] первыми.

Шольц еще в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе на прошлой неделе дал понять, что не согласится отправить Leopard 2, пока США не поставят свои танки. Об этих разногласиях, к удивлению американской администрации, стало известно прессе. Официально все стало ясно 20 января, когда на встрече контактной группы стран НАТО по военной помощи Украине на авиабазе Рамштайн стороны не пришли к согласию по поставкам танков.

Некоторые аналитики и официальные лица считают, что танки вряд ли сыграют решающую роль в предстоящих событиях на фронте. Однако же именно они стали лакмусовой бумажкой и проверкой НАТО на прочность. «Похоже, что этот вопрос все время был политическим, а не военным, — сказала NYT бывший представитель Пентагона Эвелин Фаркас. — Поразительно, что наши союзники боятся столкновения с Россией без Соединенных Штатов».

В своем заявлении о поставках танков Байден подчеркивал, что американское вооружение предназначено только для защиты украинских территорий. «В этом нет наступательной угрозы для России. Если российские войска вернутся в Россию, где им и место, эта война будет закончена сегодня же», — отмечал американский лидер.

Однако в Кремле поставки танков воспринимают не иначе как очередную «красную линию» и растущую вовлеченность Запада в войну в Украине. «И из европейских столиц, и из Вашингтона постоянно звучат заявления, что направление различных систем вооружения, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делает и альянс, и упомянутые мной столицы воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 26 января. «Эти танки сгорят так же, как и все остальные», — добавил он.

Депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет заявил, что поставки западных танков «повышают ставки по Украине», и предложил поменять статус «спецоперации». «Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы», — сказал он РИА Новости. Песков ответил, что в Кремле на повестке дня такой темы сейчас нет.

Тем временем Запад уже приближается к новой «красной линии», утверждает Politico. По сведениям источников издания среди европейских военных и дипломатов, власти Украины поднимают вопрос о поставках современных реактивных истребителей и дебаты об этом уже ведутся в ЕС с подачи стран Балтии.

По словам собеседников издания, Вашингтон сообщил Киеву, что в данный момент отправка самолетов невозможна. «Красная линия существует. Но прошлым летом у нас была красная линия по поводу [поставок реактивных систем залпового огня] HIMARS, и она сдвинулась. Потом была красная линия по танкам, и она тоже сдвинулась», — рассуждает в беседе с изданием европейский дипломат.

Другой европейский политик отметил скорость, с которой обсуждаются поставки вооружений Киеву: «Говорить об истребителям сегодня совершенно немыслимо, но мы можем обсудить это через две-три недели».

В феврале на американской базе Рамштайн в Германии состоится очередной саммит министров обороны стран НАТО, где, как ожидается, будут обсуждать вопросы авиационной поддержки и воздушной обороны Украины.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра еще на прошлой неделе заявил, что правительство страны рассмотрит вопрос о поставках истребителей F-16, если Киев запросит их. «Мы открыты, у нас нет табу», — сказал он. Глава МИД Словакии Растислав Качер заявлял о готовности передать Киеву советские МиГ-29.

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