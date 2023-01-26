Война Триста тридцать седьмой день
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 января читайте здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ. В ней сказано, что в конце февраля в России возобновится мобилизация
- За сутки российские войска нанесли 37 авиационных и 10 ракетных ударов — в частности, по гражданской инфраструктуре городов Днепр и Запорожье. Также ВС РФ совершили 97 обстрелов из РСЗО.
- Противник не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Попытки наступления на Лиманском и Авдеевском направлениях были неудачны. На Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.
- В аннексированном Крыму продолжается подготовка к новой волне мобилизации. Она должна начаться в конце февраля. До 29 января все государственные и частные учреждения должны подать списки сотрудников на бронь.
- За сутки уничтожены два самолета Су-25, вертолет Ка-52, 4 БпЛА типа «Орлан-10» и один — типа «Суперкам».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую сообщают даже официальные представители воюющих сторон.
Зеленский в вечернем обращении прокомментировал решение США и Германии начать поставки танков Украине
Ключевое теперь — скорость и объем. Скорость тренировки наших военных, скорость снабжения танков в Украину. Объем танковой поддержки.
Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы можем это сделать. Только вместе — так же, как принимаем решение сегодня. Важны.
Очень важно, что есть прогресс и в других аспектах нашего оборонного сотрудничества.
Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача. Важная задача для всех нас.
Главные новости к утру
- В ночь на 26 января Россия нанесла удар по Украине дронами-камикадзе. Все 24 беспилотника, по данным украинской стороны, удалось сбить.
- Международный Олимпийский комитет предложил допустить до международных соревнований спортсменов из России, если они не поддерживали войну.
- В Москве отменили концерт Ивана Урганта. Как сказано в сообщении в соцсетях артиста, отмена стала «полной неожиданностью для всех».
- Против Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело о «дискредитации» армии РФ из-за его песни «Колыбельная» о погибшем российском солдате.
Сегодня 337-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. «Медуза» продолжает следить за событиями вокруг этой войны.