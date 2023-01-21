Страны Запада введут два потолка цен на российские нефтепродукты

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Страны « », Евросоюз и Австралия договорились о двух потолках цен на российские нефтепродукты. Об этом сообщает министерство финансов США.

Согласно заявлению ведомства, один потолок цен будет касаться нефтепродуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо), другой — для продуктов, которые торгуются со скидкой (мазут). Помимо этого, страны Запада договорились в марте 2023 года пересмотреть потолок цен на саму российскую нефть, поставляемую по морю.

Решение по потолкам цен на нефтепродукты было согласовано в ходе виртуальной встречи заместителей министров финансов стран-участниц коалиции по ограничению цен. В пресс-релизе Минфина США говорится, что члены встречи подтвердили, что потолок цен достигает поставленных целей, а именно: ограничивает доходы России от экспорта, а также стабилизирует мировые поставки энергоносителей.

Соглашение о потолке цен на российскую нефть, перевозимую по морю в Евросоюз, Австралию и страны «Большой семерки», начало действовать 5 декабря 2022 года. Ограничение было установлено на уровне 60 долларов за баррель. Ожидается, что потолок цен на российские нефтепродукты начнет действовать с 5 февраля 2023 года.

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