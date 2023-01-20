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Министерство финансов США признает значимой «транснациональной преступной организацией». В связи с этим на следующей неделе будут расширены санкции в отношении военной компании и аффилированных с ней группировок по всему миру. Об этом на брифинге для прессы заявил председатель Белого дома Джон Кирби.

«Эти действия подтверждают трансконтинентальную угрозу, которую представляет собой ЧВК Вагнера, в том числе в связи с продолжающейся серьезной преступной деятельностью», — цитирует Reuters американского чиновника.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин уже отреагировал на заявление Белого дома. «Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть „разборка преступных кланов“», — приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Бойцы ЧВК Вагнера принимают активное участие в боевых действиях в Украине, формально не подчиняясь Минобороны РФ. Отряды наемников добились некоторых военных успехов в Донбассе. Многих добровольцев в ЧВК вербуют в российских колониях, обещая им помилование через полгода службы. Наемничество в России запрещено законом, хотя власти уже стали официально признавать успехи вагнеровцев, а в Госдуме предлагают легализовать деятельность ЧВК в стране.

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