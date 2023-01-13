Минобороны РФ объявило о взятии Соледара, не упомянув вагнеровцев. Пригожин ответил, что у ЧВК «постоянно пытаются украсть победу». Минобороны исправилось Вот что произошло за один день

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Пресс-служба Минобороны РФ / EPA / Scanpix / LETA

13 января, 13:35 МСК

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Минобороны РФ в своей ежедневной сводке объявляет, что Соледар под российский контроль. «Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск», — заявило ведомство.

В пресс-релизе Минобороны РФ отдельно отметило работу истребительной авиации Военно-космических сил России, боевых расчетов средств ПВО, подразделений ВДВ, сил радиоэлектронной борьбы и «успешные наступательные действия штурмовых отрядов».

13 января, 14:06 мск

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Пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, публикует его ответ на вопрос телеканала RTVI о том, как он относится к заявлениям американских чиновников о необходимости нейтрализации деятельности ЧВК.

Пригожин заявляет, что куда более серьезной угрозой, нежели США, он считает «внутривидовую борьбу». По словам Пригожина, в СМИ «ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание „ЧВК Вагнер“, не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана».

Пригожин утверждает, что у ЧВК «постоянно пытаются украсть победу». «Призываю поддержать парней, которым тяжело на фронте, и в комментариях упоминать то, что они есть и они выполняют свою тяжелую работу для того, чтобы россияне спали спокойно», — заявляет бизнесмен.

13 января, 19:32 МСК

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Минобороны РФ «в связи с обращениями СМИ относительно состава и участия различных подразделений российской группировки войск» публикует новый пресс-релиз — и в нем говорится о ведущей роли ЧВК Вагнера в штурме Соледара. «Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК Вагнера», — говорится в сообщении.

«Медуза» изучила все сообщения в официальном телеграм-канале Минобороны с начала войны. До этого пресс-релиза словосочетание «ЧВК Вагнера» там ни разу не употреблялось.

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