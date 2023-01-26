Россия вновь нанесла массированный удар по Украине. Ракеты выпустили по Киевской, Одесской, Винницкой областям

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26 января российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Утром в четверг воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. По данным пресс-секретаря оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк, ВСУ зафиксировали активность стратегической авиации РФ с направления Каспийского моря. Также в Черное море вышли три ракетоносителя, оснащенные 20 ракетами типа «Калибр».

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о пусках крылатых ракет из Волгодонска и района Каспийского моря. Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил о минимум пяти запущенных ракетах. Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о пусках ракет с шести российских бомбардировщиков Ту-95 из Мурманской области. «Ожидаем более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях», — уточнил он.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак около 8:30 по местному времени заявил о первых сбитых российских ракетах. Местные власти сообщают, что в регионах работают средства ПВО. В украинских СМИ и пабликах появлялась информация о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Винницкой областях. Главы администраций призывают граждан оставаться в укрытиях и не публиковать фото и видео взрывов.

По Киеву были выпущены более 15 ракет, утверждают в городской военной администрации. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе города. В Голосеевском районе Киева в результате падения частей ракеты по нежилому строению погиб один человек и еще двое получили ранения, добавил он. Кроме того, зафиксированы попадания в Винницкой области, рассказали в военной администрации региона. Также повреждены два объекта энергетической инфраструктуры Одесской области. О пострадавших не сообщается.

В нескольких регионах из-за угрозы российских обстрелов ввели экстренные отключения электроэнергии. В частности, свет превентивно отключали в Киеве, Кривом Роге, Киевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях. Власти заявили, что это вынужденная мера, которая позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если российские ракеты достигнут цели. В Киеве прекратили работу наземные станции метро, пассажиров перевозят только под землей, подземные станции работают как укрытие от обстрелов. Также сообщается о задержке ряда железнодорожных поездов, в частности, рейсов «Ивано-Франковск — Киев» и «Киев — Львов».

В ночь на 26 января российские военные атаковали Украину 24 беспилотниками-камикадзе Shahed-136/131, сообщало Воздушное командование ВСУ. «Беспилотники были уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами воздушных сил во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих сил обороны Украины», — говорилось в сообщении украинских военных. В Минобороны РФ ни ночные, ни утренние атаки пока не комментировали.

В предыдущий раз массированные ракетные удары российская армия наносила по Украине 14 января. Тогда одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом в Днепре. В результате погибли 45 человек. Власти РФ отрицали, что бомбят жилые дома. В Минобороны заявили, что ракетный удар наносился по «системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики» и все назначенные цели были успешно поражены.

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Sergei Supinsky / AFP / Scanpix / LETA