«Спасатели кричали, чтобы слезал. А я стою, голыми руками бетонные плиты двигаю, ищу ее» При ракетном ударе по девятиэтажке в Днепре погибли и пострадали больше 120 человек. Вот истории лишь некоторых из них

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Пострадавший от ракетного удара дом в Днепре. 15 января 2023 года Clodagh Kilcoyne / Reuters / Scanpix / LETA

14 января, когда Россия целый день обстреливала Украину, попала в девятиэтажный дом на набережной Победы в Днепре, полностью уничтожив один из подъездов. По последним данным, погибли 45 человек (в том числе шесть детей). Ранее сообщалось о 44 погибших и 79 пострадавших. Украинские медиа собрали истории некоторых людей, которые погибли или получили травмы при ударе по дому в Днепре. «Медуза» их пересказала.

Анастасия Швец

После удара по Днепру фото Анастасии Швец облетело СМИ и соцсети. Девушку сняли сидящей на руинах возле ванны и обломка стены с кафельной плиткой. В момент удара Анастасия была дома с родителями. Они на кухне делали свечи для ВСУ, она в комнате отдыхала перед ночной сменой. По словам Анастасии, ее «накрыло дверью в постели», благодаря чему она осталась «почти цела». Ее родители не выжили.

На следующий день, еще не зная о судьбе родителей, Анастасия рассказала в , что несколько месяцев назад на фронте погиб ее любимый человек. «Я чувствовала, что он будет меня оберегать», — написала девушка. Но, добавила она, сидя на руинах своей квартиры, она в первую очередь хотела, чтобы нашли ее родителей. «Я стала популярной [из-за фото на руинах], хоть и не хотела этого, почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям. Мне больно. Я существую вообще?» — написала Анастасия.

Михаил Кореновский

Одним из погибших в Днепре был заслуженный тренер Украины по боксу Михаил Кореновский, тренировавший сборную Днепропетровской области. Его жена рассказала, что 14 января она с дочерьми гуляла возле дома, а Михаил заехал домой поесть после соревнований и должен был присоединиться к ним. Он не успел выйти из дома до удара.

Именно в квартире Кореновских была та самая яркая желтая кухня, фотография которой стала одним из символов последствий обстрела Днепра. Раньше супруги праздновали на этой кухне дни рождения детей.

Семья Бабкиных

Русана Бабкина переехала в Днепр из захваченного Мариуполя. В первый же день войны ее мать и отец записались в территориальную оборону. В мае они вместе с остальными украинскими военнослужащими сдались в плен на «Азовстали»; мать освободили в октябре, отец до сих пор в плену. Сама Русана и ее бабушка выехали с оккупированной территории в марте. Тогда же сестра Русаны покинула Харьков. Они встретились в Днепре и поселились в одном подъезде.

14 января Русана была в Одессе. Ее мать не пошла на службу из-за простуды, сестра наводила порядок в квартире, бабушка жарила на кухне чебуреки. Русана разговаривала с мамой незадолго до удара, и та сказала, что «все тихо». На данный момент судьба всех трех женщин неизвестна. Русана, рассказавшая о своей семье в после удара по Днепру, закончила пост так: «С ненавистью к русским, которые жили когда-либо, живут сейчас и нерожденным».

Екатерина Зеленская

27-летняя Екатерина Зеленская жила в том самом доме с мужем и годовалым сыном. У нее нарушение слуха, и она не знала, что спасатели объявляли минуты тишины, чтобы услышать крики людей из-под завалов. Но Екатерину все же услышали. Это произошло уже ночью, а вытащили ее только на следующее утро. Она пробыла под завалами около 20 часов. Сообщалось, что на момент госпитализации температура ее тела была 31 градус.

Спасатели выносят Екатерину Зеленскую. 15 января 2023 года Sergei Chuzavkov / AFP / Scanpix / LETA

Мужа и сына Екатерины не нашли. По словам дяди пострадавшей Николая Ивашина, они, скорее всего, погибли. «Я сам коммунальщик, сейчас там работают мои ребята, с которыми мы постоянно на связи. И я знаю, что [спасатели] видели ребенка. Мальчик был под завалами, и он не выжил… Что касается Катиного мужа, то, к сожалению, тоже надеяться не на что… Я был на месте случившегося и видел все, что там происходит… Прошло двое суток. Всех, кого можно было найти живыми, уже нашли», — сказал он изданию «Факты» 16 января.

Семья Фигурных

Марина Фигурная и ее муж Андрей Осинский приехали из Одессы в Днепр к родственникам, которых из-за войны не видели целый год, рассказала подруга Фигурной Арина Медведева. Помимо Марины и Андрея, 14 января в квартире Фигурных собрались еще пять членов семьи. После ракетного удара спасли только одного из них.

«Сегодня самый страшный день в моей жизни, моя семья, моя любимая сестричка Анечка, которой всего лишь 15 лет, Марина с Андреем, которые приехали с Одессы, мои тетя с дядей Яна и Саша поехали в гости к бабушке с дедушкой на Победу, и ракета попала прямо в их дом. Мы не знаем никакой информации, было семь человек, нашли только бабушку, она сейчас в реанимации, также дедушка погиб, мне очень больно, я не смогу жить без них», — написала в инстаграме родственница Фигурных Ксения.

Ирина и Максим Шевчук

Супруги Шевчук вместе с детьми Каролиной и Тимуром полгода назад переехали в Днепр из Никополя — города, который находится на другом берегу Днепра от захваченного Энергодара и постоянно страдает от обстрелов. Как рассказала родственница семьи Валерия Марченко, 14 января, когда в их дом на набережной Победы ударила ракета, родители были внутри, а Каролина и Тимур ждали их на улице. После удара дети оказались в больнице. Родители погибли.

Мария Лебедь

15-летняя Мария увлекалась танцами и цветоводством. Ее отец умер несколько дней назад. Мать одна воспитывала трех детей. Во время ракетной атаки она была на работе. «Моя сестра вчера звонила маме [Марии] Оксане, чтобы узнать, все ли в порядке, она была на работе и не знала, что случилось, дочь была дома. Первый побежал на место событий родной брат Паша… Но дома уже не было…» — рассказала в фейсбуке знакомая матери Марии Евгения Бондаренко.

Сестра Марии Алиса написала в соцсетях: «14.01.23 российская ракета вырвала мне сердце. Моя Маруся, сестричка милая, красавица, еще встретимся, но уже не в этой жизни».

Ирина Саламатенко и Ольга Усова

Лучшие подруги, стоматологи Ирина Саламатенко и Ольга Усова не жили в пострадавшем от ракетного удара доме — они шли мимо него в спортзал и погибли от разлетевшихся обломков. У обеих остались дети, написало украинское издание Telegraf.

Ольга вынуждена была убегать от войны несколько раз. В 2014 году она с семьей переехала из Донецка в Днепр, а потом некоторое время жила в Харькове. Там ее и застало полномасштабное российское вторжение, из-за которого она снова перебралась в Днепр. Ирина после начала полномасштабной войны уезжала с семьей в Польшу, но позднее вернулась. По словам ее знакомого из Польши, она очень скучала по дому и работе.

Ирина и Ольга, помимо прочего, были волонтерами. Они участвовали в проекте по оказанию стоматологической помощи украинским военнослужащим.

Мать военнослужащего Евгения Омельяненко

Евгений рассказал, что возвращался в Днепр из Бахмута, где он служит, когда узнал, что его дом разрушила ракета. По словам военного, его мать (ее имени он не назвал) выжила чудом на «кусочке кухни» — единственном уцелевшем месте их квартиры на девятом этаже. 16 января, спустя два дня после удара, Омельченко сообщил в соцсетях: «Маму в стабильном состоянии будут переводить из реанимации, а я возвращаюсь в Бахмут».

Ростислав

Тренер по из Днепра Юрий Васецкий 14 января был недалеко от дома на набережной Победы, где жил его 10-летний воспитанник Ростислав. Он услышал взрыв, понял, что мог пострадать именно дом мальчика, и рванул к нему. «Я знаю, что его мать работает в больнице и воспитывает его одна, поэтому среагировал мгновенно. С помощью других людей мы поднялись на третий этаж и спустили Ростислава вниз», — рассказал Васецкий телеканалу «Киев».

Ева

21-летний Антон оказался одним из сотен обычных жителей Днепра, которые помогали спасателям разбирать завалы 14 января. В этот день он ехал к своей девушке Еве, которой недавно сделал предложение. Антон был примерно в 300 метрах от дома Евы, когда в него попала ракета. Квартира девушки на восьмом этаже оказалась полуразрушена, и Антон полез наверх в поисках Евы, не дожидаясь спасателей.

«Все пылало, был газ. Спасатели кричали, чтобы слезал, а я там стою, голыми руками бетонные плиты двигаю, ищу ее. Потом оттуда военные уже „за шкибарки“ сняли меня, говоря, что газ может взорваться», — рассказал Антон днепровскому сайту 056.ua.

Он участвовал в поисках пять часов и обнаружил за это время двух выживших — и много погибших. Обессилев, Антон решил отдохнуть. Тут ему сообщили, что Ева жива, ее нашли под завалами с другой стороны. Девушку доставили в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии, но Антон надеется, что она поправится.

Родители Сабины Дорош

Сабина обычно обменивалась сообщениями с матерью во время воздушных тревог и созванивалась, когда в Днепре были слышны взрывы. Но 14 января у нее был разряжен телефон, и она не смогла связаться с родителями. В какой-то момент ее мужу позвонила родственница и рассказала, что в дом родителей Сабины попала ракета.

«Я не поверила в это. Мы начали собираться с ребенком, но муж сказал, что лучше не рисковать и не ехать туда с дочерью. Я была в истерике, не знала, что делать и куда бежать. Муж поехал туда сам. По его словам, после того, что там увидел, он уже не верил, что мои родители выжили», — рассказала Сабина «Украинской правде».

Ее мать после удара осталась в сознании и сумела позвать на помощь. Отца нашли позже. Когда его привезли в больницу, Сабина не сразу его узнала: он был весь в крови. Родителей девушки поместили в реанимационное отделение. 16 января, спустя два дня после удара, Сабина сообщила, что отец до сих пор в реанимации, но в сознании и улыбается.

Отец Сабины Дорош в реанимации. 15 января 2023 года Taras Ibragimov / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images